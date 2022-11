El Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen y Severo Ochoa de Luarca contará con una nueva delimitación de espacios para garantizar la seguridad de los alumnos en momentos como los del recreo.

El instituto luarqués no tenía delimitadas las zonas de recreo y todos los alumnos podían salir de la zona de influencia directa centro. A partir de ahora, solo podrán hacerlo los estudiantes de tercero de Educación Secundaria Obligatoria y otros cursos superiores que cuenten con una autorización paterna. "No solo evitamos que los alumnos salgan por cuestiones de seguridad, también limitamos la entrada a personas que no pertenecen a la comunidad", destacó el director del centro, Jesús Fernández, que anunció en su llegada al cargo este proyecto. "No trata de quita libertades al alumno, más bien de ganar en seguridad", dijo. La valla que cierra el espacio ya está instalada.