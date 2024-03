Rechazo frontal del sector pesquero gallego, asturiano y canario al mapa de eólicos marinos: "Así, no"

Rechazo frontal a los eólicos marinos tal y como está planteado el procedimiento. Es la respuesta de un parte importante del sector pesquero español (Galicia, Asturias e Islas Canarias), a los planes de esta industria ecológica que se abre paso después de que el gobierno central publicara el real decreto de la regulación de los parques que aprovecharán el viento en alta mar para producir energía. Representantes de las tres comunidades autónomas se reunieron ayer, sábado, en Puerto de Vega para acordar un calendario de movilizaciones que empezarán este mes. Aunque todavía están por concretar los días y lugares de las protestas, "probablemente Puerto de Vega será el primer escenario". "Exigimos que se paralice esta tramitación mientras no existan estudios que nos ofrezcan información sobre cómo afectan estos polígonos a la pesca; así, no", señaló el portavoz de la plataforma en defensa de la pesca y los ecosistemas marinos, el gallego Tortuato Teixeira.

Los reunidos advirtieron de que no hay estudios ni, de momento, equipos científicos trabajando en las consecuencias para los ecosistemas marinos del plan de ordenación del espacio marítimo. Tampoco conocen el impacto socioeconómico de esta nueva actividad eólica.

Los armadores y pescadores exigen, además, una pronta reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "quien, de momento, no ha mostrado ninguna preocupación por este sector y sí por los lobbies de la energía". "Queremos mostrar nuestra disconformidad con esta propuesta que tanto desprecia a la pesca: así, no", destacó Teixeira tras la tensa reunión que se celebró en Puerto de Vega. "Se saca a concurso algo sin conocer cómo afecta a un sector tan importante como la pesca, algo que no podemos entender", dijo el portavoz del sector, quien apuntó que no entiende la postura de un gobierno que hace planes sin contar con los directamente afectados.

Durante el encuentro, los representantes acordaron solicitar reuniones con los partidos políticos que apoyan al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Tratarán de hacerles entender que ya tienen el respaldo del Congreso y de iniciativas anteriores. En la legislatura pasada, concretó Teixeiro, se aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al gobierno central a hacer un planeamiento eólico en el mar siempre respetando los ecosistemas marinos y la pesca. «Nada de esto se está teniendo en cuenta», criticó.

Las subastas de los espacios que ya habían sido delimitados hace dos años en el POEM están más cerca y, por ello, «también vamos a alegar formalmente contra esta normativa», indicó el presidente de la misma plataforma, Basilio Otero, quien subrayó que esto no significa que el sector «esté en contra de las energías alternativas». "Lo que queremos es una transición justa y que tengan en cuenta también nuestras necesidades; este es un sector primordial para tener soberanía alimentaria", destacó.

Por su parte, los representantes de las cofradías de pescadores de Galicia y el Principado pedirán la mediación de los gobiernos autonómicos para lograr que se frene esta tramitación hasta conocer la opinión del sector pesquero y del ámbito científico sobre el impacto natural y socioeconómico. El presidente de la federación de cofradías asturianas, Adolfo García, se mostró pesimista. "No sabemos lo que puede ocurrir", dijo. Los participantes advirtieron de que el mercado europeo ya consume un 70% de pescado procedente de otros países: "Esto nos afecta a todos".

En el plan actual, se prevén dos plataformas entre Tapia de Casariego y El Franco y entre Navia y Valdés y una frente a Gijón.