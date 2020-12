En los últimos meses, Johnny Depp ha vuelto a acaparar titulares a raíz de su despido de la tercera película de Animales Fantásticos. Pero antes de que Warner obligase al actor a dejar su papel como Grindelwald, Disney ya tomó una decisión similar respecto a las próximas entregas de 'Piratas del Caribe', una franquicia en la que según el estudio ya no hay futuro para Depp ni siquiera en un pequeño cameo.

Según informa The Hollywood Reporter, Disney ha tomado la decisión definitiva de que Depp no vuelva a interpretar al capitán Jack Sparrow en futuras películas de Piratas del Caribe, una medida que lleva rumoreándose desde que comenzaron las disputas legales entre él y su ex pareja Amber Heard, pero que finalmente se ha hecho oficial.

Según escribe THR, Disney ya había tomado la decisión mucho antes del juicio del actor contra The Sun por difamación, cuyo fallo del juez en su contra fue el desencadenante de su despido de Animales Fantásticos 3. "Disney ya se había alejado del futuro de Depp en Piratas mucho antes del juicio de Reino Unido, incluso si no había cortado los lazos", explica el medio.

"Jerry Bruckheimer, quien ha sido uno de los mayores defensores de Depp e incluso sugirió que su lesión en el dedo sucedió porque 'se lo pilló con la puerta del coche', esperaba al menos traer de vuelta al capitán Jack Sparrow brevemente en la próxima película", añade el informe de THR.

Por último, el medio señala que "Disney se resistió" a la participación de Depp en la que será la sexta entrega de Piratas del Caribe, y que estará centrada en "una mujer interpretada por Margot Robbie". "Los conocedores dicen que la relación del actor con Bruckheimer se ha deteriorado mucho en los últimos meses", sentencian.

Esto quiere decir que, si bien ahora se ha hecho pública, la decisión de un futuro de Piratas del Caribe sin Jack Sparrow ya se había tomado mucho antes del polémico juicio de The Sun y del despido por parte de Warner. Ahora sólo han confirmado que los fans no volverán a ver al intrépido y alocado capitán Sparrow, o al menos no en la gran pantalla.