Grandes estrellas internacionales como Rihanna, Taylor Swift, The Weeknd o Lady Gaga están entre los finalistas al premio a la mejor canción en los Oscar 2023. Así, sus temas para las películas de 'Black Panther: Wakanda Forever', 'La chica salvaje', 'Avatar: El sentido del agua' y 'Top Gun: Maverick', respectivamente, optan a la estatuilla en la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se celebrará el 12 de marzo del próximo año.

De esta lista de 15 finalistas, solo cinco serán las nominadas que se anunciarán en próximo 24 de febrero por la Academia. En caso de conseguir pasar el corte, sería la primera nominación para la gran mayoría de los artistas, como Drake, que participa con Time, de la película 'Amsterdam', o las mencionadas Rihanna y Swift (aunque estas dos últimas también han sido nominadas en la misma categoría para los Globos de Oro), nominadas por las canciones 'Lift Me Up' y 'Carolina'. The Weeknd, en cambio, quien participa con su tema 'Nothing Is Lost (You Give Me Strength)', ya optó al Oscar hace siete años por 'Earned It', de la película 'Cincuenta sombras de Grey'.

Lady Gaga -preseleccionada por su canción 'Hold My Hand'- también podría repetir, en su caso por cuarta vez, en una gala de la que consiguió llevarse el premio en 2018 por 'Shallow', canción de 'Ha nacido una estrella', película por la que también estuvo nominada a mejor actriz. Antes, en 2015, había debutado como nominada a los Oscar por la canción 'Til It Happens to You', para el documental 'The Hunting Ground'. Además, la primera entrega de 'Top Gun', por cuya secuela está nominada Gaga, ya consiguió llevarse en 1986 el Oscar a mejor canción por 'Take My Breath Away', del grupo Berlin.

Dos de las canciones preseleccionadas para la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood han sido coescritas por los directores de las películas. Se trata de 'Ciao Papa', canción del 'Pinocho' de Guillermo del Toro que el director coescribió junto a Mark Gustafson, y de la mencionada 'Lift Me Up' de Rihanna, en cuya escritura participó Ryan Coogler.

Algunas de las nominadas

'Time', de la película 'Amsterdam'

Compuesta por Drake, Giveon Evans, Jahaan Akil Sweet y Daniel Pemberton.

'Nothing Is Lost (You Give Me Strength)', de la película 'Avatar: El sentido del agua'

Compuesta por The Weeknd, Steve Angello Josefsson, Sebastian Ingrosso, Axel Hedfords y Simon Franglen.

'Lift Me Up', de la película 'Black Panther: Wakanda Forever'

Compuesta por Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Rihanna y Tems.

'This Is a Life', de la película 'Todo a la vez en todas partes'

Compuesta por David Byrne, Ryan Lott y Mitski.

'Ciao Papa', de la película 'Pinocho'

Compuesta por Alexandre Desplat, Roeban Katz y Guillermo del Toro.

'Til You're Home', de la película 'El peor vecino del mundo'

Compuesta por Rita Wilson.

'Naatu Naatu', la película de 'RRR'

Compuesta por Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj.

'My Mind & Me', de la película 'Selena Gomez: My Mind & Me'

Compuesta por Amy Allen, Jonathan Bellion, Selena Gomez, Jordan K Johnson, Stefan Johnson y Michael Pollack.

'Good Afternoon', de la película 'El espíritu de la Navidad'

Compuesta por Khiyon Hursey, Sukari Jones, Benj Pasek, Justin Paul y Mark Sonnenblick.