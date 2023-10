La crítica de Monegal: Antena 3 se estremece ante la foto del despacho de Puigdemont

En las últimas 24 horas dos imágenes han protagonizado la atención televisiva. La jura de la princesa Leonor en el Congreso, y el encuentro del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont en su despacho de Bruselas.

Lo de la Princesa ha producido frenesí y fervor en casi todas las cadenas. En ETB y TV3 el entusiasmo no existió. En el ‘Teleberri’ dieron como noticia más importante del dia los preparativos para la noche del Halloween, y en el 'TN migdía' las excusas de los Obispos ante los abusos sexuales de la Iglesia. Más chispeante y polémico ha sido el tratamiento televisivo del encuentro en el despacho de Bruselas. Se ha distinguido, muy por encima del resto de cadenas, ‘A-3 Noticias’. Había en ese informativo mucha preocupación. Advertía Vicente Vallés con semblante grave: "Santos Cerdán ha recibido el encargo más incómodo de su carrera: que rinda pleitesía ante Puigdemont en su despacho de prófugo". ¡Ah! Temimos que se le abrieran las carnes allí mismo, al admirado Vallés. Para incrementar la alarma se detuvo en la foto que hay colgada en la pared de ese despacho, advirtiéndonos "a persona que ha grabado el video ha intentado que esa foto no se vea. Nosotros se la vamos a mostrar al completo". Y en efecto nos ofreció una ampliación, y el clima en quel plató de informativos era de gran estremecimiento. O sea, al sobresalto que les entró por la reunión, se añade la conmoción ante la foto de la pared. Hoy le han preguntado a Susana Díaz en 'Todo es mentira' (Cuatro) si ella también está alarmada. Contestó: "A algunos solo les interesa la escenografía. A mí me interesa el contenido". Bien mirado eso tampoco lo sabemos: el video del encuentro, facilitado por PSOE y Junts, es mudo. Solo imagen. Les vemos hablar, pero han cortado el canal de voz.

Ha estado Valtònyc con Xavier Graset (‘Mes 324’, TV3) y le ha dicho: "Lo peor del exilio es pensar que te puedan olvidar". Es una reflexión muy humana, muy tremenda, y muy cierta. El president Tarradellas estuvo 38 años prácticamente olvidado en Saint Martin Le Beau. Al final tuvo suerte: le rescató Suárez cuando preparaba ‘el café para todos’. También Puigdemont ha tenido suerte: un golpe inesperado de aritmética le ha deparado una carambola de fortuna. Chiripa lo llaman los expertos en el billar de tres bolas.