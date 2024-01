La crítica de Monegal: Jenni Hermoso va a Islandia y el hielo se derrite

Delicado trabajo el de Jesús Calleja (cadena Cuatro) llevando a Islandia a Jenni Hermoso. ‘Planeta Calleja’ ha conseguido un arranque de temporada que merece elogio. ¿Cómo preguntarle a Jenni Hermoso por el agresivo trompazo que ha sufrido? ¿Cómo se le pregunta a Jenni Hermoso, como víctima, que la prepotente embestida del máximo cargo directivo del fútbol acabó tapando, anulando, suplantando la gesta de ser campeona del mundo?

¡Ah! Se pregunta a partir del respeto y la ternura. Ternura que no ha sido condescendencia ni paternalismo ni compasión ni buenismo. Lo que ha hecho Calleja, bien mirado, no debería ser considerado nada extraordinario. Pero viendo como suele trabajar la tele estos ejercicios, siempre con el pico y la pala, horadando y perforando al ser humano como si fuera el túnel de una mina de negocio sin escrúpulos, viendo lo que abunda, les decía, la sensibilidad de Calleja hoy merece ser noticia. Circulaban a 17 grados bajo cero por las grutas heladas de Katla, y a mí me pareció que el hielo, escuchando a Jenni, se derretía.

Contaba que, además de la agresión sufrida, también lo que vino después fue durísimo. Presiones para que grabase un video con su agresor, haciendo el teatro de que eran amigos felices, y que no había pasado nada en absoluto. Mensajes en la red diciéndole "como te encuentre en la calle te apuñalo" o "te deseo que te rompan las rodillas". Su vida constantemente enfocada por las cámaras, mil fotos si iba con su madre a una cafetería... "Me quitasteis el mejor momento de mi vida. Me colocasteis en un lugar en el que no quise estar nunca. ¡Yo no había hecho nada y tuve que huir!". Lo decía con una enorme tristeza, pero sin ninguna acritud. ¡Ah! Es imposible no empatizar con Jenni Hermoso escuchando lo que dice y observando esa mirada que tiene, tan limpia. Y Calleja, en un momento dado, le dijo: "Pero conseguisteis un movimiento que se llama ‘Se acabó’. ¡En un microespacio de tiempo habéis cambiado tantas cosas comparado con años y años de futbol masculino!". Y ella contestó: "Sí, hemos agitado el avispero".

Me cuentan que después de este programa alguna avispa ha dicho: ‘A esta, si no le hubieran dado el beso, ninguna tele se habría interesado por ella’. Es la forma más infame, canalla y repugnante del machismo.