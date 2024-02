Poco se sabe del padre de Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla. Precisamente ambas han protagonizado el programa 'Te falta un viaje', en el que se han lanzado a la aventura visitando diferentes países y acercándose a las diferentes formas de vida de estos.

Uno de los últimos destinos fue Ecuador, país en el que la humorista aprovechó para reflexionar sobre sus planes de futuro y sobre su continuidad o no en España.

El futuro de Paz Padilla

El final de temporada de Te falta un viaje, el programa de Paz Padilla junto a su hija, Anna Ferrer, llegó a su desenlace con una curiosa reflexión por parte de la actriz y humorista gaditana desde Ecuador.

El último viaje que se emitió estuvo relacionado con la naturaleza y tribus indígenas que vivían conectados a ella, algo que Paz comprendió muy bien. "A medida que voy viajando voy conectando con otras civilizaciones, y conecto con ellas más que con la mía", explicó.

Polémica en redes

Anna Ferrer comparte su ajetreada vida en redes sociales, donde cuenta con más de 800.000 seguidores en instagram. Ahora la influencer ha vuelto a hablar a sus cientos de miles de seguidores a través de Tik Tok para contestar a una ronda de preguntas.

La joven explicaba cómo iba a ser su nuevo curso, semanal y presencial. Un compromiso "muy grande", porque debido a su trabajo no siempre se encuentra en la capital. "Esto también me tiene un poco preocupada porque veo que la gente quiere ser influencer y no hacer nada con su vida y eso no me gusta", terminó diciendo la creadora de contenido.

Las críticas a la influencer no se hacían esperar, sobre todo porque a muchos de sus seguidores les molestó mucho que afirmase que "los jóvenes no quieren estudiar" en estos tiempos. Además, criticaron que no hiciese caso a todas las circunstancias que rodeaban a cada persona, que quizá impedían que se lo pudiesen permitir.

"Las redes están haciendo mucho daño"

"Somos la generación más formada de la historia", le recuerda uno de sus seguidores. "Perdona, los jóvenes si quieren estudiar... Pero los problemas económicos de los papis, la adversidad de la vida en la familia les manda a trabajar", dice una de sus seguidoras. "Soy profesora y el 99% de mis alumnos quieren estudiar. El problema es que las redes sociales están haciendo mucho daño. Ven que los influencer ganan mucho dinero y lamentablemente quieren ser así.", le dice otra.