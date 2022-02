Hace unas semanas veíamos en el plató de 'Sálvame Diario' una fuerte discusión entre Paz Padilla y Belén Esteban. Un enfrentamiento que acabó con el abandono de la humorista en el espacio que dirige y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de ella. La hemos visto a través de sus redes sociales muy volcada con su obra de teatro, pero ni ha vuelto al programa, ni se ha pronunciado por ningún sitio sobre lo ocurrido con la colaboradora.

Ahora, la pregunta está en el aire: ¿volverá a televisión? Desde esa discusión no la hemos vuelto a ver en 'Sálvame' y parece que de momento no hay vistas de que esto suceda. Tenemos que recordar que Paz Padilla se sintió atacada y señalada por Belén Esteban al dejar entrever públicamente que no estaba vacunada (aunque ella ha dicho que sí) y afirmar que era negacionista.

Además de estar centrada en su obra de teatro, Paz Padilla se ha volcado con su hija, Anna Ferrer Padilla, ya que como bien sabemos se sometió a una cirugía estética -rinoplastia- y ha necesitado de sus mimos y de su atención estos días... incluso hoy, que hemos visto a la humorista comer con el equipo de su marca de ropa, entre las que se encontraba su hija.

Hemos aprovechado para preguntarle por cómo se encuentra tras el enfrentamiento con Belén Esteban, si piensa volver a televisión, si ha hablado con ella para solucionar sus diferencias, sobre su opinión ante el nuevo fichaje en 'Sálvame', pero lo cierto es que solo hemos recibido por su parte un: "Os vais a atropellar", ante la persecución en pleno centro de Madrid.

Sin querer responder a ninguna de las preguntas que los periodistas le han hecho, Paz Padilla andaba por la calle y les decía: "Adiós chicos, adiós", para que dejaran de hacerle cuestiones sobre su vida profesional, pero también la veíamos sonreír con su acompañante a la que no dudaba en abrazar ante la lluvia de preguntas.

Ahora, Paz Padilla ha publicado un extraño mensaje en su perfil de Instagram. "Camino del cielo, la Paz y el amor2, reza la publicación en la que se ve a la presentadora subiendo unas escaleras. Muchos seguidores han escrito a la cómica para mandarle muestras de cariño. "Ánimo para adelante ,, tú eres una gran profesional para estar en ese programa ,te queremos !". "Ánimo paz tú no pintas nada en Sálvame, te sobra talento y educación para estar con esa gente". "Vuela Paz!! No pintabas nada ahi la verdad...". "Desde luego que no pintaba nada ya te digo no vale para estar ahí.. pará nada".

La presentadora ha estado publicando una serie de imágenes en Instagram donde ha recibido el cariño de muchos de sus seguidores, En todos los post que comparte no da pistas sobre su futuro o qué ha pasado finalmente con Sálvame

Lejos de la polémica, el programa ha anunciado una nueva bomba lejos de rumores, famosos y la crónica rosa en general. El programa ha anunciado que cuenta con una nueva presentadroa, Adela González Acuña que se sumó a partir el pasado 7 de febrero al equipo de ‘Sálvame’.

“Mi incorporación a ‘Sálvame’ es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano. Aunque ya he presentado programas de entretenimiento en otras cadenas y también con La Fábrica de la Tele, sumarme al equipo de ‘Sálvame’ supone para mí probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan”, ha asegurado la periodista ante su próximo estreno en el programa.

“Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena”, ha señalado.

La presentadora ha debutado en el programa con la opinión dividida entre los espectadores. "Lo siento, no me cae bien Adela Acuña, ni su tono de voz, super alto ni tampoco su estilo de conducir, muy cortante y frío. Mal fichaje, no gusta." "Han traído a Adela González Acuña para tenerla apartada, al lado de un mapa, como si fuese "la chica del tiempo"? Así la quieren integrar en el equipo? Que generosos con "la nueva"! Vasile no les ha permitido subir de rango a alguien de la Fábrica? Sorpresa!",s e quejaban los usuarios.