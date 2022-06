Los números no mienten. El reality show de Mediaset, Supervivientes, consiguió anoche su mejor share desde que comenzó esta edición. Y lo curioso es que lo hizo en un programa secundario llamado "Tierra de Nadie", dejando atrás a la gala principal de los jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, patrón del programa Sálvame. "Tierra de Nadie" lideró su franja con 1,7M de espectadores únicos y 18,5% del share. Además, 2,5M estuvieron pendientes en su minuto de oro, a las 23.20h; y 6,1M conectaron con el reality en algún momento de la noche.

Las redes ven estos números como algo normal y lo achacan al liderazgo de Jorge Javier durante la gala principal de los jueves. "Hay que cambiar al enano dictador -Jorge Javier- y seguro que los jueves se hace un 21%. ¡Fuera!", comenta un usuario de Twitter refiriéndose al share. Y no es el único. Llegan cientos de respuestas así a los tuits que pone la cuenta oficial de Mediaset y la propia del programa de supervivencia, tachándolo incluso de misógino y de no estar a la altura de los otros presentadores, Carlos Sobera y Ion Aramendi.

Toda esta ola de odio hacia el presentador catalán viene precedida de un cruce de acusaciones entre él y Olga Moreno, expareja de Antonio David Flores, el ex de Rocío Carrasco y recién regresado a Mediaset tras su expulsión. Por motivos que se desconocen, Jorge Javier ha demostrado sobradamente en más de una ocasión su animadversión hacia Moreno, por lo que volvió a hacer lo propio el pasado "Sábado Deluxe", programa de la misma cadena. Allí aprovechó para enaltecer la figura de la presentadora de "Déjate querer", Toñi Moreno, tras una entrevista que le realizó a la ex concursante de supervivientes y expareja de Antonio David: "¿Me dejáis enviar un mensaje? Toñi Moreno, que sé que nos estás viendo, eres muy buena entrevistadora, cuando te dejan...", declaró irónico el presentador del corazón refiriéndose a la famosa entrevista. Jorge Javier insinuó que existió censura, y acusó a Moreno de vetar preguntas: "¿Te has dado cuenta de que es una maravilla cuando un invitado no veta ninguna pregunta?", cuestionó el catalán.

Todo esto ha propiciado que una gran parte de la audiencia se haya posicionado del lado de Olga Moreno, rechazando así a Vázquez: "Veo que Jorge Javier sigue concediendo relevancia a Olga, mencionándola en sus apariciones. Cómo le escuece que le ignore y que ella y Rocío Flores -hija de Rocío Carrasco y Antonio David- no le dirijan la palabra. Es tan ego maníaco que queda fatal dándoles importancia, pero le puede el yo. Eres un pringado", comentó un usuario de Twitter en las redes del programa de supervivencia.

¿Por qué los números han mejorado?

Por el otro lado, y como consecuencia de lo antes contado, la mejoría numérica respecto a anteriores programas sería gracias a las apariciones de Moreno en el plató. No solo se viven enfrentamientos entre los concursantes de Cayos Cochinos, si no que son los propios tertulianos los que más cera se repartieron la pasada noche. Más concretamente, Moreno y Alexia Rivas, periodista de la misma casa. Rivas rechazó crear una amistad con la ex de Antonio David y la acusó fuertemente de robar durante su estancia en Honduras.