Tengo, pues, cinco dedos en cada mano que saben desde que se levantan hasta que se acuestan lo que deben hacer. No he de pedirles que me abrochen los botones de la camisa, ni que descorran la mampara de la ducha, ni que regulen la temperatura del agua. A la manera de los brazos del pulpo, cada uno lleva a cabo su misión de forma libre, a la vez que dependiente de los intereses generales del cuerpo. ¿Y qué decir del corazón? Late y late sin que tengamos que darle orden alguna durante las 24 horas del día, a lo largo de los 80 años o más que vivimos los seres humanos. El corazón disfruta haciendo lo que sabe, que es bombear oxígeno, pero está sometido de algún modo al trabajo de los pulmones. ¿Entran por eso en un conflicto de intereses? Pues no.

Quédese quieto usted un instante, escúchese, escuche los ruidos de su cuerpo y comprobará que muchos de sus órganos actúan para sí sin dejar de hacerlo para el conjunto.

El caso del pulpo es único porque en palabras del científico citado más arriba, autor del libro “Otras mentes”, “está bañado de nerviosidad; el cuerpo en él no es una cosa separada del cerebro”. Fantástico, ¿no? Todo en él es cerebro o todo en él es cuerpo, lo mismo da, pues ambos permanecen entrelazados sin que sea posible distinguir sus fronteras. Así debería funcionar España pese a sus 17 autonomías y su gobierno central. ¿Por qué no imitar a ese molusco tan sabroso?