Sabemos que la opinión pública aguanta carros y carretas, que la sociedad es maleable hasta límites insospechados y que nunca llovió que no amainara. Pero en la vida parlamentaria habría que acostumbrarse a manejar argumentos algo sólidos, contradecirse lo menos posible, para no ultrajar tan a menudo la inteligencia del prójimo. Uno que no suele fallar es admitir la realidad por muy abyecta e ignominiosa que sea. Acordar cualquier cosa con un partido, que sí, está legalizado, pero jamás ha pedido perdón por los asesinatos de ETA, es un asco. Si se trata de los presupuestos del Estado, se trata de una irresponsable incongruencia, ya que dicho partido no esconde que su verdadera intención es acabar con él. De Bildu no solo ofende la sangre derramada por el brazo asesino sino la ausencia de arrepentimiento con las víctimas de la violencia y las instituciones que les dan cobijo.

En medio de una tormenta, el PSOE despliega un paraguas para hacer frente a ella y, por otro lado, tira de manguera a fin de sofocar un incendio. No hay pacto con Bildu. ¿Navarra qué? Y también suena “nos sentimos orgullosos de que Bildu se incorpore a la política; es un triunfo de la democracia”. Uno y lo otro, esto y lo contrario.