Barbón en su laberinto

Sin embargo, optó por un camino perdedero, por un laberinto de vías varias, por un covídromo escalonado, tal que un retorcido jardín de setos del que unos saldrán antes y otros más tarde, situación que para algunos alcaldes resulta difícilmente digerible. No esperará el preboste socialista que Alfredo Canteli le sujete el ovillo del hilo de Ariadna en este enredo. Se olvidaron los que mandan que esta región es territorio de prados lineales, no de jardines con recovecos al modo de Versalles.

Hay ocasiones en que el Gobierno regional se asoma al escenario como una banda desordenada, como si Barbón fuera Frank Zappa y sus asesores “The Mothers of the Invention”, las madres de la invención. Porque el enrevesado artificio de esta semana no se le ocurre ni al que asó la manteca.