El blues del investigador

Si el insigne Ochoa levantara la cabeza y oteara el erial en que se ha convertido la investigación en Asturias, asumiría con resignación la tesis de Unamuno: “¡Que inventen ellos!”. En este país, la inventiva se agota en idear chistes –muy ingeniosos, por cierto– y en cocinar memes más o menos simpáticos para alimento ocioso de las redes sociales y su habitual pesca de besugos.

No es que haya que albergar fe ciega en la ciencia ni defender a ultranza el racionalismo, pero torna necesario proteger a los científicos en ejercicio, promover nuevas vocaciones y barnizar con prestigio social a quienes se dedican a este menester indispensable.

Lo malo no es que en este país circulemos escasos de espíritu científico: lo peor es que no parece que haya espíritu de nada. Los chavales prefieren parecerse a Messi que al ganador del Nobel de Química. Las cosas empezarán a cambiar cuando dejemos de venerar a futbolistas, cantantes, artistas e “influencers” y pongamos en la peana a los genios de verdad, no a ídolos de cartón piedra.