Biden, el presidente hiperactivo

Cien días que han sido un no parar. A sus 78 años, Joseph (Joe) Biden demuestra estar en plena forma. Llegó a la Casa Blanca en mitad de la peor crisis económica de los últimos 75 años, con una caída del 3,5% del PIB, una victoria cuestionada por su oponente, el expresidente Trump, y un país profundamente dividido. Las heridas aún no se han cerrado. Algunas, como la del racismo, son profundas y de calado, pero el sosiego ha regresado a las calles. El nuevo timonel controla el rumbo del país y los ciudadanos lo notan. Le comparan con Franklin D. Roosevelt, que asumió el poder en 1933 con la tarea de vencer a la Gran Depresión. Las semejanzas entre ambos líderes quedan patentes en estos cien días de gobierno. Ese fue el periodo desde que Napoleón huyo de la isla de Elba donde estaba exiliado y su derrota en Waterloo, en 1815. En esos cien días reconstruyó el ejército y retomó el gobierno. En Estados Unidos fue precisamente Roosevelt el que introdujo ese “tiempo de gracia” en el que el presidente sienta las bases de su mandato. El líder demócrata que venció al fascismo los empleó en promulgar leyes destinadas a combatir la Gran Depresión, el legado conocido como “New Deal”. Biden articula ahora algo que los americanos ya llaman “New, New Deal”, con medidas que incluyen dos billones de dólares en inversiones para reflotar las infraestructuras. Biden quiere reformar 30.000 kilómetros de carreteras subiendo impuestos a los que ganan más de 400.000 dólares anuales. No podría haber encontrado mejor símbolo en ese nuevo viaje que emprende el país de su mano. Los estadounidenses que tantas horas de su vida pasan en eternos desplazamientos en sus coches, quieren creer que realmente existen razones para mantener la esperanza y que los Estados Unidos seguirán siendo los gendarmes del orden mundial. El énfasis de Biden por controlar la pandemia parece haber dado resultado. Estados Unidos lidera el porcentaje de vacunaciones. Otras cuestiones son más complejas, como la de los menores que intentan cruzar la frontera. El presidente viajará en junio a Europa, con citas en el Reino Unido y Bruselas. América ha vuelto, al menos eso parece.