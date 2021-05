¿Hará falta una segunda Transición?

¿Están hoy las instituciones a la altura de lo que preocupa a la gente, o se pierden en debates sobre asuntos que a nadie importan, mientras la calle, las redes o los medios discuten cada día lo que de veras interesa al pueblo y del que depende su futuro? Hace cuatro décadas y media Adolfo Suárez se atrevió ante unas Cortes franquistas a lanzar el que sería lema de la Transición: elevar a la categoría política de normal lo que es normal en la calle. De entonces acá la conciencia del pueblo ha seguido madurando, pero las cuestiones que de veras le preocupan están otra vez fuera del Parlamento. ¿Miente o dice la verdad Rociito?, ¿es culpable Antonio David o no?, ¿no se debería crear una comisión de investigación en el Congreso?, ¿nadie ha pensado en convocar un referéndum? Mientras las Cortes no debatan a fondo este asunto las instituciones estarán divorciadas de la calle. He dicho.