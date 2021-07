La agenda oculta

Cuando el presidente del Gobierno recalca en el hemiciclo del Congreso que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña y enfatiza, acto seguido, que jamás sucederá algo así, todos los españoles, no solo Rufián que se jacta de conocerlo mejor que nadie, se temen precisamente lo contrario. Es ocioso ponerse a razonar sobre cuántas veces ha traicionado Sánchez su palabra, pero para acreditarlo ahí están los casos de Pablo Iglesias, Bildu y los recientes indultos, entre otros muchos. Es cierto que aplicando la lógica se podría pensar que cualquier persona sensata decidida a llevar a cabo la reforma del sistema político que requiere el referéndum tendría que haberse puesto de acuerdo antes con la oposición y que si Sánchez no ha dado este paso es porque tiene previsto satisfacer la voracidad nacionalista mareando voluntades, dejando pasar el tiempo hasta que sea el centroderecha el que se encuentre en el futuro con la patata caliente. Puede también, sin embargo, que la hiperventilación independentista no se acomode a los ritmos de la Moncloa, y a Sánchez le salga el tiro por la culata. El resto de las fórmulas para entretener al tiempo que maneja el Gobierno ya han oído hablar de ellas, consisten en una especie de descomposición gradual disfrazada de dialogo constructivo: la famosa consulta no vinculante o cualquier otro tipo de sucedáneo escondido en una agenda oculta.