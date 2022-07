Atasco global

Los bancos centrales (FED, BCE, B of E, B of Ch, B of J. y otros) están en un callejón de difícil salida pues las decisiones que deben tomar, para embridar la inflación, no son sencillas y acabarán influyendo de una forma determinante en la vida de las personas de todo el planeta.

Hay ejemplos, en el pasado, de cómo algunas medidas que han tomado estas instituciones fueron nefastas para los ciudadanos, las empresas y los mercados. Por ejemplo, la Reserva Federal en 1929 provocó un desastre de grandes magnitudes en la economía y en el empleo al subir los tipos de interés y restringir la liquidez. Ya en la década de los setenta, para frenar la inflación provocada por la crisis del petróleo, estos organismos, al no realizar los ajustes pertinentes y dejar que el mercado fuera por libre, indujeron por omisión, una crisis mundial de caballo. Hoy, con una inflación galopante y, su resultado del incremento drástico de todos los precios, los reguladores no están seguros de que hacer para frenar el proceso y evitar una recesión económica que empobrecería a todos los países. Ustedes se preguntarán: ¿cómo se ha generado esta situación tan peligrosa?, y la respuesta es que, con objeto de sostener la economía mundial durante la pandemia del coronavirus, los Bancos Centrales sacaron la manguera para inyectar, nada menos que, el equivalente a 10 billones de euros, por lo que la circulación de esa ingente masa de dinero ha provocado esta inflación desbocada agravada, además, por la guerra de Ucrania y su influencia en los precios de la energía. Las autoridades económicas, al principio de este proceso, han cometido un error de bulto al pensar y pregonar que la inflación era temporal y duraría pocos meses, pero ahora que ya se han dado cuenta que va para largo. Para compensar su deplorable error, han tomado la decisión urgente de subir radicalmente los tipos de interés, una medida que esta a punto de causar una recesión económica muy peligrosa. En este escenario base, el B. Central Europeo va, como siempre, a remolque en la toma de decisiones y su hoja de ruta es mucho menos radical que la de la FED en la retirada de estímulos para la normalización monetaria, intentando frenar la parte del problema que provoca el aumento de los precios. Ese retraso europeo tendrá la consecuencia de que tardaremos mas en estabilizar la situación y salir del bache. Así todo, me temo que las herramientas que se están aplicando de subida de intereses no son la medicina curalotodo y provocarán un efecto limitado porque, por si mismas, no van a ser capaces de solucionar la raíz del principal problema de la inflación al no atajar los precios del petróleo y del gas. Además, hay que tener presente que, en un proceso como el actual, los precios de los carburantes podrán moderarse en un futuro, pero los de los alimentos y los de otros bienes y servicios de consumo, aunque la inflación se contenga, ya no vuelven a bajar lo mismo que subieron. Como les decía al principio, los Bancos Centrales no siempre aciertan porque, a veces, no parecen conscientes de que todas las medidas de choque –como son las subidas de los tipos de interés– generan daños colaterales como la falta de liquidez, engendrando la posibilidad de hacer entrar en pánico tanto a empresas como a consumidores, desplomando la demanda de bienes y servicios y generando una dolorosa recesión.