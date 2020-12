Pocas ventas y bajos precios: Navidad desastrosa para los pescadores de Llanes

“Con la hostelería cerrada, que son los que tiran del sector primario, los precios están muy bajos y no están subiendo como sería normal para esta época. Se compra muy poco, ni siquiera para congelar”, resume Batalla. Entiende el mal momento que sufren los profesionales de la hostelería y, también, que no se quieran arriesgar a hacer una inversión que no saben si van a poder recuperar.

Cuenta Batalla que lo que mejor se está vendiendo estos días es el salmonete, el cabracho, algo de besugo y el rey. “Es lo que está más alto ahora, pero no está en sus precios para esta época”, añade. Con todo, los pescadores han decidido mostrar su lado más solidario sumándose a la campaña “IESolidario” que promueve la Escuela de Hostelería del Instituto de Llanes para donar menús a las personas más necesitadas del concejo. Para ello, la Cofradía llanisca contribuirá dando pescado gratis. “Ya que no arriman el hombro los que deben hacerlo, lo haremos la ciudadanía”, defiende Batalla.

Los pescadores donarán durante varios días parte del excedente de pescado que quede sin vender. Con él los alumnos elaborarán, de martes a viernes, platos que los voluntarios de Protección Civil repartirán entre las personas necesitadas del concejo. De la selección de los beneficiarios se ocuparán los Servicios Sociales.

La iniciativa, pensada por el profesor Jaime Llano, no solo servirá para ayudar a las familias más necesitadas, sino que permitirá ampliar los conocimientos de los estudiantes de hostelería. No en vano, aprenderán a limpiar y a cocinar diferentes tipos de pescado y también a diseñar menús equilibrados que incorporen este alimento. Los promotores defienden el pescado como un “alimento fundamental en tiempo de pandemia”.

El patrón mayor de la Cofradía dio ayer por concluidos los trabajos de dragado del puerto pesquero de la localidad. La obra, dotada con 380.000 euros de presupuesto y ejecutada por la firma Excade, ha cubierto las expectativas de los pescadores. “La verdad es que quedó muy bien, la empresa trabajó a fondo y tocó hasta los cimientos del puerto. Sacaron camiones a punta pala y estamos contentos con el resultado”, resume Batalla.

Dragado y farolas

La actuación, que llegó a paralizarse unos días por la falta de acuerdo sobre el lugar donde depositar los sedimentos, ha permitido la extracción de 5.000 metros cúbicos de materiales. Se trata de una mejora largamente demandada por los pescadores llaniscos, pues la falta de calado ya había provocado algún que otro incidente con las embarcaciones.

El dragado ha dejado al descubierto otro problema y es el del deficiente estado del alumbrado portuario. El patrón mayor explica que las farolas del puerto se retiraron para permitir la entrada de la maquinaria necesaria para el dragado, pero, pese a sus peticiones, se van a colocar de nuevo. “Están deshechas, pero, según parece, las van a volver a poner como están. El problema es que están tan mal que en cuanto llueve o hay algo de mar, hace cortocircuito y se apagan. Funcionan cuando quieren y llevamos así dos años”, relata el patrón, que reclama renovar una instalación “de hace casi treinta años”. Añade Batalla que los electricistas han explicado a los responsables portuarios cómo está la situación, pero no parece que vayan a renovarse: “Los Reyes no vienen de momento”, ironiza.