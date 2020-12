La búsqueda de la niña del podio: un exciclista profesional trata de dar con una canguesa de la que solo tiene una foto de hace casi 50 años

“En este caso de la fotografía, luego más tarde me confesaron que era su ciclista favorito porque subía montañas. No tengo que deciros que la regalé las flores, postales del equipo (La Casera) y el maillot dedicado. Sé que es un sueño, pero me encantaría saber que es de esa niña ahora”, escribió en su perfil de redes sociales el ex profesional, triunfador en aquella edición del Gran Premio de la Montaña en la ronda por etapas asturiana.

Lo que podría tratarse de mera anécdota se ha convertido en un verdadero reguero solidario de investigación para tratar de dar con aquella niña, posiblemente del concejo de Cangas de Onís, que le entregó el ramo de flores a Abilleira como vencedor de la etapa. “Aun recuerdo su cara de alegría cuando le regalé el ramo de flores y todas las demás cosas”, matiza el madrileño, ilusionado por volver a ver, de ser posible, a aquella fans suya asturiana.

En las fotos de aquel momento, posiblemente el 20 de junio de 1973, al pie de la estatua de Don Pelayo, en el santuario mariano de Covadonga, detrás de la niña –es probable que contase 12 años de edad-, aparece el entonces abad de Covadonga, Emiliano de la Huerga, así como miembros del Club Ciclista Enol, como Juan Rodriguez-Noriega Belaustegui (“Juanón”), y el responsable de la Guardia Civil en Cangas de Onís, Florentino, entre otras autoridades.

“Creo que la foto es muy emotiva y más después al saber por sus padres que yo era su corredor favorito hay momentos que son emocionantes y inolvidables por la ternura que desprenden”, matiza José Luis Abilleira. Sea como fuere, un grupo de cangueses han comenzado a indagar en La Riera de Covadonga y en Llanu Con, entre otros puntos del concejo, para tratar de dar con el paradero de esa niña. Y es que las redes sociales a veces hacen milagros.