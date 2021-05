El Trail Running Asturias reúne en Alles a cuarenta jóvenes atletas

La plaza del Ayuntamiento de Peñamellera Alta ha sido el escenario elegido para la segunda Concentración de Trail Running Asturias de los grupos sub 16, sub 18 y sub 20 organizada por la Federación Asturiana de Atletismo. La cita logró reunir a más de cuarenta pequeños atletas que tras una rápida reunión en el centro de Alles pasaron a cumplir con el desarrollo de las diferentes rutas por el entorno.

Un amplio grupo de deportistas de Posada y Cabrales acudieron al evento. Una de sus entrenadoras, Zoraida Morales, partícipe en la organización de la concentración, fue la responsable de explicar al grupo de mayor edad los detalles de la ruta que iban a realizar.

Fue un recorrido circular de unos nueve kilómetros de longitud y mil metros de desnivel acumulado, que atravesó diversos puntos, entre ellos la cercana localidad de Trescares, bajando después por la zona de Arnueses y subiendo de nuevo por el área conocida como Las Rozas.

Para los más pequeños, la organización preparó un circuito de menor complejidad y longitud, simplificado, de aproximadamente unos tres kilómetros.

La coordinación de la prueba fue controlada en esta ocasión por Nacho Lacarra, de la Federación Asturiana de Atletismo, y contó con la presencia del alcalde del concejo, José Antonio Roque Llamazares, que quiso tener unas palabras de gratitud hacia los responsables de la organización de la cita. Desde el Consistorio mostraron su agradecimiento por elegir la localidad de Alles para la celebración de estas pruebas y por demostrar que “hay relevo generacional en este deporte”.