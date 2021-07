Clamor en Arenas, sin médico en la época con más población: “Nos manifestaremos”

La falta de sustitución del médico que atiende habitualmente el centro de salud de Arenas de Cabrales, y el desvío de los pacientes al consultorio de Carreña, no ha sentado muy bien entre los vecinos de la localidad.

Tras la experiencia del cierre del centro, con el mismo desvío, el pasado año durante la pandemia, temen que empiece a ser el principio de una forma de actuar que se formalice. No quieren perder la actividad del consultorio.

La falta de personal médico en la región parece la causa que está afectando a varios centros del Oriente de Asturias. Y también al de Arenas. Los profesionales médicos disfrutan los permisos y vacaciones que les corresponden pero, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores a la pandemia, ya no tienen quien les sustituya. En Arenas llevan así desde el uno de julio, y prevén que se mantenga el desvío de pacientes, al menos, hasta el día 25 de julio.

El presidente de la Entidad Local de Arenas, Dionisio Álvarez, mostraba ayer su descontento con la situación. No entiende que se actúe así precisamente en la temporada en que más gente hay en la localidad y cuando se multiplica la población habitual. “Estamos muy descontentos. Ya en la pandemia cerraron y nos desviaron a Carreña. Tememos que si no hacemos nada, esto vaya a peor”, comentó.

Álvarez también recordó que tienen médico en Arenas desde hace un siglo, un servicio que no están dispuestos a perder. “Estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que eso no pase”, dijo. Y es que no dudarán en movilizarse si la situación se alarga.

El pasado año, los vecinos exigieron la reapertura del centro asistencial y advirtieron de la posibilidad del colapso en el de Carreña, al estar toda la actividad concentrada allí. Por eso, cuando han visto que este año la asistencia médica se vuelve a derivar a la capital del concejo, han dado la voz de alarma.

Desde las redes sociales de la entidad han manifestado públicamente lo que está ocurriendo y animan a la gente a protestar.

Varios vecinos preguntados ayer en Arenas, y que prefirieron no dar sus nombres, comentaban que hay mucha gente mayor en el concejo y que “no todos tienen coche para poder ir a Carreña”. Hay que tener en cuenta que entre ambas localidades hay una distancia de 3,5 kilómetros. También señalaron que en el consultorio de Carreña no hay aparcamiento en la puerta, a diferencia del de Arenas.

Dionisio Álvarez aseguró que, si la situación se alarga en el tiempo, harán todo lo que esté en su mano para impedir que cese la actividad en el centro de salud de Arenas. “Si esto continúa, nos manifestaremos. Bastante es que nos quiten un médico cuando más gente hay en Cabrales”, dijo el presidente de la Entidad, añadiendo que la explicación que se les ha dado de que no hay facultativos disponibles y que el problema afecta a más concejos, no es justificación para ellos.

Ayer, el centro de salud permanecía abierto porque el resto de personal continúa trabajando. Por su parte, el alcalde de Cabrales, José Sánchez Díaz, quiso dar un mensaje de tranquilidad. Entiende que no es el mejor escenario, pero manifestó que la dificultad de encontrar médicos sustitutos en la región es una realidad.

“Está claro que todos queremos un médico cerca de casa, y que lo ideal sería tener , al menos, dos, pero es una problemática que afecta a muchos concejos, no solo a Cabrales”, comentó el regidor socialista, recordando que hay únicamente un médico, pero disponible 24 horas. En Arenas los vecinos se muestran preocupados y no quieren aceptar lo que está pasando como la solución al problema.