El alcalde llanisco cuelga una pancarta para que Barbón le reciba: "El trato es injusto"

La polémica está servida en Llanes. El motivo: la pancarta que cuelga desde el pasado fin de semana del balcón principal del Ayuntamiento para llamar la atención del presidente del Principado, Adrián Barbón. "¡Barbón!, ¿Cuándo recibes a Llanes?", es la frase que contiene. El Gobierno llanisco no ha recibido respuesta del Presidente regional a ninguna de las cinco solicitudes realizadas esta legislatura.

"Es la quinta reunión que se solicita sin tener noticias hasta ahora. Después de más de tres años de mandato, es cuanto menos extraño que no reciba al alcalde de Llanes", dijo el propio regidor, Enrique Riestra, quien considera que "es aún más extraño" si se considera que se trata de un concejo "puntero en turismo en Asturias, y que geográfica y poblacionalmente está en el top 10 de la comunidad".

Riestra aspira a saber si existe algún municipio de los gobernados por el PSOE donde no hubiera alguna visita oficial al concejo o recibiera a su alcalde o alcaldesa. O si no ha recibido a otros alcaldes que se lo solicitaran. "La hemeroteca está ahí para saberlo. La realidad es que a mí no me recibe", dijo.

Asegura que solo quiere trasladarle al Presidente las necesidades del concejo que son competencia del Principado para que se consignen en los Presupuestos regionales. "Yo no quiero tomar un café con él, que lo tomo gustoso también, sino pedirle reivindicaciones del concejo que son competencia de su Administración", aclara Riestra. Lamenta que Barbón visite otros concejos, pero no Llanes. "El alcalde de Llanes está elegido democráticamente. Igual que él es el presidente de todos los asturianos, y no le han votado todos los asturianos, yo soy el alcalde de todos los llaniscos y no me han votado todos los llaniscos. Hay que diferenciar entre partido y gobierno", aclaró Riestra, que aseguró que le ha pedido reuniones de todas las formas posibles. "Es complicado de entender", apostilló.

"Quiero hablarle de las necesidades del concejo en Educación, que no se invirtió nada en los últimos seis años; de sanidad, que no hay bastante personal en el centro de Salud. Está muy bien que draguen el puerto, que ya lo tenían que haber hecho hace años, pero hay otras necesidades también", comentó. A ello añade otras demandas: "El saneamiento del Valle de San Jorge, el de Posada, la rotonda de Celoriu, las depuradoras de competencia regional, la comunicaciones, que muchas personas mayores en su pueblo no pueden ver la tele, el sistema eléctrico del colegio Valdellera...".

El regidor aseguró que es "injusto" el trato y advirtió que se confunden si es una forma de coaccionar al pueblo de Llanes. "Si creen que es una forma de coaccionar, se equivocan con el pueblo de Llanes porque no es un pueblo sumiso", afirmó, indicando que el actual Gobierno llanisco no tiene culpa de que anteriores gobernantes socialistas "estén inhabilitados por robar, poner personal a dedo, o partir contratos; ¿y encima no nos reciben?". Riestra recalcó que ahora Asturias está en la cola de España y considera "ridículo" que no sea recibido. "Lo siguiente será acampar con una tienda de campaña frente al Principado", dijo irónicamente, recordando que el anterior presidente de Asturias, Javier Fernández (PSOE), le invitó, como al resto de alcaldes, a mantener una reunión.

El PSOE llanisco no tardó en reaccionar a la pancarta. Aseguran que el Gobierno local lleva 7 años "creando enfrentamientos y desunión" y que la reunión la pidió el regidor y "no Llanes", así como le acusan de exigir lo que "él no da". "No recibe a la alcaldesa de Posada, a vecinos de la Borbolla o de Posada la Vieja...", indicaron en una nota de prensa.