El Ayuntamiento de Parres ha aprobado por mayoría este jueves en sesión plenaria la propuesta de Paula Collado Intriago como jueza de paz del concejo parragués. Esta decisión marca un hito histórico ya que convertiría a la joven en la primera mujer en desempeñar este cargo en el municipio.

La propuesta de Collado, de tan solo 19 años y estudiante de Derecho, generó cierto debate entre algunos de los miembros de la Corporación municipal, dado que existían otros dos candidatos al cargo en las mismas condiciones. Se trata de Luis Ramón Míguez García y Jorge Villar Herrero. Este último había ocupado el cargo de juez de paz sustituto en los últimos meses tras la jubilación de Juanjo Peruyero, quien estuvo al frente de la responsabilidad durante 30 años.

Durante la exposición de motivos de la propuesta, Víctor Rodríguez Caldevilla, subrayó varios puntos a favor de la nominación de Collado. Destacó que ella sería la primera mujer en ocupar el cargo en el juzgado parragués, resaltó la importancia de acercar a la juventud a las instituciones, y señaló el "elemento diferenciador" de su perfil vinculado al ámbito jurídico.

No obstante, la votación no estuvo exenta de polémica por lo que tuvo que realizarse, a petición de la concejala de Ciudadanos, Emilia de la Maza, de manera secreta. La portavoz del grupo reprochó al gobierno local que la elección de la candidata se fundamentara en cuestiones de género o en su condición de estudiante de Derecho, algo que, a su juicio, "no implica tener mayor preparación para el cargo".

Con todo, la propuesta de Paula Collado recibió siete votos a favor, otros cinco concejales optaron por respaldar a otro de los aspirantes y hubo un único voto en blanco. Este resultado marca la primera vez que la selección de un juez de paz en Parres no se logra por unanimidad. Será el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el encargado de ratificar el nombramiento de la candidata.