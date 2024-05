¿Que son las Olimplayas, que reunieron en Llanes a más de 300 niños?

Jornada de compañerismo y diversión al aire libre. Más de 300 niños procedentes de todos los centros educativos de Llanes participaron ayer en los anuales juegos escolares en la playa de la localidad de Barru. Las Olimplayas, que cumplen su quinta edición, volvieron a convertir el arenal llanisco en un gran campo de juego donde el deporte cooperativo y las nuevas amistades fueron piezas claves del evento.

Conocerse y compartir experiencias son los principales objetivos de esta actividad organizada por los profesores de Educación Física de los diferentes colegios del municipio con el apoyo del Ayuntamiento de Llanes a través del Plan de Infancia. Pero los protagonistas en esta iniciativa fueron los alumnos, que se dividieron en un total de 32 equipos en alusión a las 32 playas del concejo de Llanes. Cada grupo, formado por cinco o seis jugadores de primero y segundo de Primaria de las distintas escuelas y orientados por los maestros y los niños de quinto y sexto.

Los participantes más pequeños disfrutaron de diversos y peculiares juegos como "Atrapa la bandera", "Mano-baseball", "Retos motrices", "Bolo relevo" o "Paracaídas", mientras los mayores ejercieron de entrenadores o árbitros, responsabilidades que tomaron este año jóvenes como Marieta Martínez y Sofía D’ Souza: "Yo no jugué cuando era más pequeña porque me tocó la pandemia, pero me está gustando hacer este papel de entrenadora", señaló la primera. "Me gusta ser árbitro, conozco bien este juego porque lo jugamos en el cole. Yo me encargo de enseñarles cómo funciona y, cuando terminan hago lo mismo con otro equipo", explicó la segunda.

Así se vivieron en Barro las V Olimplayas de Llanes / J.Quince

Ocho juegos distintos sobre la arena para elegir y con turnos rotatorios de 12 minutos, aunque parece haber consenso en cuanto a los favoritos. Destacan los juegos de pelota en mano como "Balón prisionero" y "Balón-esfera". Para la mayoría el deporte es lo de menos en esta intensa jornada de convivencia. Valeria Buenaga y Mía Collado, procedentes del mismo colegio llanisco, han podido hacer amigos y eso es lo más importante para ellas: "Lo mejor es compartir, conocer y estar aquí en la playa", cuentan.

Sin embargo la organización de esta actividad no ha sido cosa de un día, pues se trata de una experiencia que se inició allá por el mes de octubre, momento en el que la antorcha de las Olimplayas comenzó a viajar de un colegio a otro. Detrás, un gran esfuerzo milimetrado que llevan a cabo con mucho cariño y entusiasmo los profesores de Educación Física: "Lleva mucho trabajo previo pero lo más sorprendente es que el trabajo lo gestionan todos los años los alumnos de quinto, que son autosuficientes", señala Alia Patiño, profesora del colegio Peña Tú, de Llanes.

Y con todo logran crear una actividad divertida en un entorno inigualable donde los niños "lo pasan bomba". Así lo constatan también los alumnos que tutelan a los más pequeños. Su responsabilidad no solo implica entrenar o arbitrar, sino que hay también otras figuras como la de periodista, músico, responsable de primeros auxilios o de la limpieza del arenal: "Es bonito porque ellos disfrutan y se van a acordar de este momento cuando vayan creciendo", destacó Yeray Vila, de Celorio.

El evento educativo y deportivo añade además un sentido solidario a la jornada. "Todos los años diseñamos un logo y una camiseta conmemorativa que vendemos en beneficio de una buena causa. En esta ocasión la ayuda irá destinada a la Fundación Sira, para los cuidados médicos de niños de Guatemala", apunta Patiño. Este año lograron recaudar 380 euros.

Desde el Ayuntamiento celebran una edición más de actividad que es gratuita: "Estamos encantados, sobre todo la coordinación de los colegios y la colaboración del Plan de Infancia. Para mí es una de las actividades más especiales porque combina la infancia con el deporte", señaló la concejala de Infancia, Priscila Alonso. "Los niños se conocen entre ellos, muestran esa solidaridad unos con otros y se ponen en marcha juegos que no conocen y después lo llevan a los propios patios", añadió la edil.

La jornada concluyó con un aperitivo para todos los participantes y una multitudinaria danza prima que cuenta con una letra adaptada, poniendo en valor la convivencia entre los distintos centros educativo de Llanes.