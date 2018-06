Lección de historia de María Dueñas

María Dueñas, que desde hace semanas ocupa la lista de libros más vendidos en España con su obra "Las hijas del capitán", ofreció ayer una magistral lección de historia de España y de las migraciones de las primeras décadas del siglo XX. "En 30 años salieron de España entre 4 o 5 millones de personas", cuantificó y aprovechando el argumento de su novela repasó el papel de la mujer en esas migraciones, especialmente a Estados Unidos y más concretamente a Nueva York, donde se centra la trama.

Dueñas, que cerró el ciclo de Tertulias del Campoamor en el escenario del Teatro, y no en el Salón de Te, ante 407 personas, habló de su libro pero también de episodios que ha conocido durante el periodo de documentación y que se quedaron fuera. Así narró cómo las mujeres españolas asentadas en la colonia neoyorkina "emprendieron una marcha desde Nueva York a Washington para plantarse ante el Capitolio y pedir al gobierno estadounidense que se posicionase del lado republicano en la guerra civil española". "Me habría encantado meter eso en la novela", confesó la autora, que a renglón seguido explicó que esa fue la decisión más complicada que tuvo que tomar en el proceso creativo, dejar fuera la Guerra Civil y cerrar la novela justo antes del alzamiento, porque "eso hubiese supuesto tener que escribir otras 600 páginas y una novela no puede ser infinita". La autora insistió mucho en el papel de la mujer en la emigración, algo que descubrió mientras escribía su anterior libro, "La templanza", cuando se dio cuenta de que "no sabíamos nada de esas mujeres".

Respecto al escenario, Nueva York, además de por la cercanía que tiene la autora con Estados unidos, consideró que "la historia de los que emigraron a América del Sur estaba muy bien contada, incluso por descendientes directos que la conocían de primera mano, y eso para mi era algo imbatible".

Aún así apuntó que en su opinión en España "no hay una mirada colectiva de la emigración, de esa epopeya de millones de españoles que abandonaron su país".

Ya entrando en la novela fue analizando uno a uno a los personajes y lo hizo de la mano de la presentadora del acto, la periodista de TPA Ana Francisco, que comparó a las tres figuras principales de la obra, las tres hermanas que viajan a Nueva York obligadas por su padre, con las tres hermanas de la obra de Chejov.

María Dueñas avanzó que ya ha recibido peticiones para llevar a la televisión esta novela al igual que ocurrió con su primera obra, "El tiempo entre costuras", "pero no hay nada cerrado y no se hará a corto plazo". Lo que sí anunció es que se está rematando una serie para la pequeña pantalla de su anterior libro, "La Templanza", en la que se narra la historia de un indiano que viaja a México y regresa a España.

La autora se confesó abrumada en el escenario del teatro ovetense, "uno de los escenarios mas bonitos en los que jamás he presentado un libro", confesó, y aprovechó para hacer un repaso de todas las referencias asturianas en su novela y en el Nueva York de los años 30, articuladas alrededor del Centro Asturiano de la calle 14.