Somos dice que no hay empresas en Asturias que puedan atender los comedores escolares

El contrato para atender los comedores de los colegios públicos del municipio está aún por adjudicar. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Mercedes González, aprovechó una comparecencia pública para aclarar que desde que la mesa de contratación valorase las ofertas el pasado martes hasta que se formalice la adjudicación han de pasar diez días. Aseguró que de momento no hay ninguna decisión firme y que no siempre las empresas con más puntuación se llevan los contratos a los que optan. Mercedes González señaló que no hay empresas en Asturias que cumplan los criterios que el Ayuntamiento requiere para dar servicio a los comedores escolares en esta nueva convocatoria y desmintió, como habían denunciado algunas fuentes, que la empresa catalana que ha obtenido la mejor valoración haya incurrido en una baja temeraria.

La titular municipal de Educación explicó ayer, a raíz de las críticas del PP por la concesión del servicio, que "el proceso no está terminado" y que los pliegos de contratación se atienen a las leyes de libre concurrencia. "No se puede excluir a una empresa porque sea soberanista", manifestó en alusión a una información publicada el pasado miércoles en LA NUEVA ESPAÑA sobre los vínculos de la citada compañía, Serhs Food, con el nacionalismo catalán.

Mercedes González también desmintió que esa empresa haya presentado una oferta con una baja temeraria e indicó que ha justificado satisfactoriamente el coste de los servicios que ofrece, ya que dado su tamaño dispone de recursos que no necesita contratar, como tendrían que hacer otras.

La edil de Somos aseguró que su Concejalía será "rigurosa con el seguimiento del contrato" y sobre la intención inicial de primar los productos de proximidad en los menús aseguró que, aunque una parte de ellos se trajera desde Cataluña, los productos frescos, como la leche o la fruta, podrían adquirirse en la zona.