"Desakato" es una banda de Llanera, un proyecto exitoso, consolidado y que "se autogestiona en todos los aspectos". Junto con "Def con Dos" ofrecerá la noche más rockera y "contestaria" de la programación mateina.

- "Atlántida" su último proyecto ¿es un trabajo conceptual?

-Estuvimos investigando sobre el cambio climático, el deshielo y demás. En algún sitio leí que bajo la Antártida hay volcanes activos, lo que me pareció una metáfora bastante bonita y extrapolable a la sociedad. A esa aparente calma que hay, donde nadie dice nada y todo el mundo está muy "acojonao". Pero creemos que debajo de eso todavía hay algo de espíritu de lucha y que puede salir a flote en cualquier momento. Por eso nos pareció adecuado llamarlo "Antártida".

- Como asturiano ¿Qué opina de la programación de este año?

-Creo que aun queda mucho camino por recorrer. Pero hay aciertos como el de "León Benavente". Esta es una programación de transición y confío en que se siga así, evolucionando y yendo a mejor.

- ¿La que era la música popular por excelencia, el rock, se está volviendo una música de culto?

-La época del rock, en principio y por desgracia, ya pasó. Puede ser que se convierta en el nuevo jazz, que los que escuchen rock sean los nostálgicos. Es algo contra lo que no se puede luchar. Aun así, yo soy una persona abierta, escucho cosas de electrónica, trap y hip-hop, donde hay propuestas muy interesantes. Pero yo sigo siendo rockero y lo seré toda la vida. Viví la época en la que "Nirvana" era número uno mundial y eso no se me va a olvidar en la vida. Me parecería muy raro que volviese a suceder. Pero son los tiempos que nos tocan y hay que tomárselo con deportividad.

- "Def con Dos" y "Deskato", todavía hay noches guitarreras, ¿no?

-Algo queda, sí. Y creo que es importante que grupos como los nuestros tengan cabida en las programaciones culturales. Porque nuestro mensaje también es importante. Hasta ahora era difícil ver grupos contestarios en la programación de san Mateo y se está viendo que hay bastante revuelo sobre todo por César StrawBerry ("Def con Dos"). Por haber tuiteado cuatro chorradas. Les agradecemos a los políticos que nos ayuden con la promoción del grupo y a que así venga más gente al concierto.

- ¿Te ves imputado en un futuro?

-Viendo lo visto no lo descarto. Hay cosas que me parecen impensables y lo peor es que la sociedad va asimilando esa represión y tomándola como algo normal.

- ¿Qué es lo que no acata "Desakato"?

-Desde un primer momento nos gustó el punto contestario del nombre, de no rendir cuentas ante nadie. Pero en todos los aspectos, políticos, sociales y artístico. Hacemos lo que queremos sin atarnos a ningún tipo de norma o canon.