Mary Paz Pondal protagonizará la película del perro "Rufo"

Mary Paz Pondal rodará a partir del próximo mes, en Oviedo, la película número 75 de su carrera. La popular actriz carbayona fue ayer elegida para encarnar a la protagonista de la película del perro "Rufo", producida y dirigida por el director de la Compañía Asturiana de Zarzuela y Teatro, Rafael García, y recibió el encargo "con una gran ilusión" tras mostrar públicamente días antes su interés por participar en el largometraje.

La artista, muy conocida en el panorama nacional por trabajar bajo las órdenes de Luis Buñuel en la película "Tristana" y participar en varias escenas de las comedias de Paco Martínez Soria, considera que el papel de protagonista en la película del perro callejero le viene como anillo al dedo. "Me ilusiona especialmente por mi doble condición de carbayona y gran amante de los animales", indica.

La película llevará a la gran pantalla un relato escrito por la mujer de García antes de su fallecimiento hace dos décadas sobre varias escenas de la ciudad con protagonismo del también desaparecido can. Pondal interpretará a Blanca y compartirá protagonismo con un joven estudiante de derecho en las escenas con las que recrearán varios episodios incluidos en el relato.

Para la actriz ovetense participar en la película supondrá todo un hito para su carrera. "No todos pueden decir que participaron en 75 producciones cinematográficas", explica para luego recordar su nutrido currículum en otros campos de la interpretación. "He hecho mucho cine, pero en mi carrera he trabajado más en el mundo del teatro", subraya.

Junto a Pondal habrá un elenco de más de medio centenar de actores tanto principales como figurantes que a partir del mes de octubre prevén comenzar a rodar escenas en la playa del Espartal de Salinas para posteriormente continuar con el rodaje en diferentes puntos de Oviedo o Covadonga para recrear el viaje del perro callejero al santuario.

Con la incorporación de Pondal, Rafael García confía en rematar por fin la producción tras varios intentos fallidos desde hace una década. "El contar con una actriz de tanto prestigio será importantísimo", apunta.