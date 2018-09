La falta de materiales impide reanudar la obra del colegio de Ventanielles

Las obras de construcción de la cubierta del colegio de Ventanielles no se retomaron ayer, pese a que así lo había asegurado el alcalde, Wenceslao López (PSOE), a finales de la semana pasada. Según fuentes de la Concejalía de Infraestructuras, la adjudicataria ya tiene vía libre administrativa para retomar los trabajos, después de que la Junta de Gobierno resolviera el lunes las alegaciones al modificado del proyecto, pero no pudo hacerlo ayer porque no le han servido parte del material necesario para ello, concretamente los elementos de una tubería. Los mismos portavoces consultados afirman que las obras se activarán en cuanto se disponga de los materiales.

El primer expediente para la ejecución de la cubierta se abrió a finales de 2015, pero las obras no arrancaron hasta comienzos de este año. En mayo quedaron paralizadas, después de que los operarios de la empresa encontraran unos desagües que no estaban recogidos en el proyecto al realizar los cimientos de la techumbre. Esta situación ha originado importantes controversias internas en el seno del tripartito y ha levantado duras críticas de la comunidad educativa del colegio.

El retraso en la ejecución de estos trabajos en el centro escolar de Ventanielles, ha originado un agrio enfrentamiento en el seno del gobierno tripartito. Somos culpó de la situación a la edil de Obras, la socialista Ana Rivas, y reclamó al Alcalde las competencias en la materia, algo que Wenceslao López rechazó.