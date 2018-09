"Quiero llenar la plaza de la Catedral de pandereteras"

Marisa Valle Roso ha ganado todos los concursos de tonada habidos y por haber, pero no se ha quedado ahí, ha dado muchos pasos adelante y ha asimilado y hecho suyas muchas músicas. Hoy, a las 21.00 horas, presentará su disco "Consciente" en la plaza de la Catedral. Temas de enorme belleza como "Arriba quemando el sol" , "Ser como soy", esa belleza que ha grabado junto a Rozalén, y "Macorina".

- ¿Ilusionada?

-Mucho. Desde que me lo dijeron. Llevo 18 años de carrera y nunca había cantado en Oviedo, sí que había participado en festivales, en actos y en concursos, pero nunca había ofrecido un concierto. Cantar en San Mateo y encima en la Catedral, una de las grandes plazas de Asturias, es muy importante para cualquier músico asturiano.

- Y con la gran Ana Moura.

-La admiro muchísimo y me apetece mucho ver su concierto.

- ¿Qué habrá además de su último disco?

-Estará todo el repertorio de "Consciente", pero también guiños a lo que llevo haciendo todos estos años, desde el principio hasta ahora. Quiero que la gente que me sigue desde siempre disfrute de alguna de esas canciones de antes que tanto le gustan.

- Ha pedido en las redes sociales que acudan muchas pandereteras.

-Es un experimento. Estaba viendo el vídeo de cuando hicimos en la Laboral el tema "Arriba quemando el sol". Es una canción que Violeta Parra dedicó a los mineros de Chile y la primera vez que la escuché me recordó a cuando cantan el ramu en el oriente de Asturias y me apeteció grabarla con las pandereteras de Fitoria. En la Laboral convocamos a las pandereteras y llegaron ochenta o noventa, fue muy especial para todos los que estábamos allí. Fue un momento que se me quedó grabado y me apeteció hacer un llamamiento a ver qué pasa, queremos llenar la plaza de pandereteras. Puede ser algo mágico. En esa canción Violeta Parra une todo el mundo a través del folclore.

- En "Consciente" ha grabado con Víctor Manuel y con Rozalén.

-La colaboración con Víctor cuando hicimos "La planta 14" me llevó a conocer a Rozalén y a partir de ahí he tenido más colaboraciones, como con "Luar na Lubre". Es maravilloso porque aprendo muchísimas cosas además de hacer grandísimos amigos. Es apasionante, a mí me gusta conocer cosas, aprendo de todo y me dejo influenciar, luego todo eso se traslada a mi música.

- El disco está funcionando muy bien.

-Sí. Está llegando a mucha gente y eso es lo que me apetecía cuando lo grabamos. Estoy muy contenta.