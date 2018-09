Micky: "Tino Casal está en el top de las voces y la clase española"

"El hombre de goma" se sube esta noche al escenario del paseo del Bombé junto a "Los Linces", "Los de Siempre", "Los Ciclones", Covadonga de la Rúa, "Grupo 1+1" y Niti Colsa para rendir homenaje a Tino Casal. Los fans de Micky le llaman así por sus movimientos y coreografías para animar el cotarro. El cantante madrileño promete hoy tanto o más a partir de las 21.00 horas durante una actuación en la que interpretará algunos de sus temas más conocidos y otros trabajos más recientes. Así, no faltará en el repertorio "Enséñame a cantar" o "Bye, bye froilan", para dar paso a "Paseando al can" -incluida en su anterior LP -, una nueva versión de "El chico de la armónica" o sorpresas como "Amor y deudas", una canción de original del grupo colombiano "Puerto Candaleria" a la que Micky le dará otro toque cantando a dúo con De la Rúa.

Micky ha ensayado en Avilés durante varios días junto a "Los Linces". Unas sesiones en las que no faltaron las referencias a Tino Casal. "Le conocí cuando estaba en 'Los Archiduques' y asistí a conciertos tanto en Grado como en Benidorm. Le recuerdo fino e interesantísmo. Tino Casal está en el top de las voces y la clase española", dice el cantante madrileño antes de añadir que no le versionará durante el concierto del Bombé porque su voz es muy distinta: "No me atrevo a cantar 'Eloíse'. Tino tenía una tesitura altísima y yo medio baja. Ante todo, hay que tener respeto".

Micky y "Los Linces" se subirán esta noche al escenario con una espina clavada en el corazón; el reciente fallecimiento de uno de los cantantes más veteranos del grupo, Luis Santiago, que interpretó los temas durante más de cuatro décadas.