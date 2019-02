"Me sentí agredido", dice el Alcalde sobre el discurso del hijo de Eloy Palacio

El Alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, aseguró ayer haberse sentido "agredido y maltratado públicamente" por el duro discurso del hijo del bombero fallecido en el incendio de Uría del 7 de abril de 2016, Eloy Palacio, en el que acusó al Consistorio de haber dejado a la familia "abandonada y desasistida" tras la muerte del bombero durante la inauguración de una escultura en su memoria. El regidor evitó responder a David Palacio, pero sí arremetió contra Somos y el PP, criticando su "bajeza" por "utilizar políticamente un asunto tan delicado".

López no considera pertinente responder a los ataques de la familia. "Me toca callarme y aguantarme", señaló. Al mismo tiempo aseguró haber hecho todo lo posible para conceder una indemnización extraordinaria a la viuda y los hijos. El regidor dice comprender "el dolor de la familia", pero no comparte "ni el fondo ni la forma" de su manera de trasladar su descontento.

Respecto a las declaraciones de Somos, el Alcalde acusó a la vicealcaldesa, Ana Taboada, de ocultar información para obtener rédito electoral. "La señora Taboada sabe perfectamente todo el proceso judicial y que los técnicos informaron negativamente la posibilidad de conceder una ayuda extraordinaria", apuntó, recordando que incluso llevaron el tema al consejo Consultivo "para ver si hay algún resquicio legal" para compensar a la familia.