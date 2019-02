Los vecinos de Priorio denuncian que el Ayuntamiento obstruye su acceso a la información

La plataforma vecinal contra las plantas de asfalto y hormigón por un Oviedo saludable, tras la celebración del Pleno Extraordinario el pasado lunes 14 de enero, sobre la Modificación Puntual de Planeamiento (MPP) ha remitido un comunicado denunciando que el Ayuntamiento obstruye su derecho a al acceso a la información. La denuncia se sustenta en los siguientes puntos:

"Habiendo solicitado acceso a los expedientes municipales en mayo, está ejerciendo ese derecho en estos momentos, previa comunicación en ese sentido efectuada al día siguiente del Pleno, 15/01/19, de cuyo análisis informaremos oportunamente. Sin embargo, no ha podido acceder a todos los expedientes vinculados a la MPP, a pesar de haberlo solicitado expresa y explícitamente en fecha 11/12/2018, cuando el plazo al efecto legalmente estipulado es de un mes. Igualmente tras el Pleno, recibimos comunicación del Área de Transparencia para acceder a los mismos, el 15/01/19, resolución administrativa que se ve rectificada dos días después, el 17/01/19, mediante comunicación que adjudica a la misma resolución otro contenido, alargando la espera para la toma de vista, sin justificación válida alguna. En consecuencia, denunciamos lo que entendemos una obstrucción en el acceso a los expedientes vinculados a la MPP. Igualmente, denunciamos el que en el Ayuntamiento de Oviedo, se puedan emitir dos escritos que asignen a la misma resolución dos contenidos diferentes, lo cual es sencillamente inaceptable para la seguridad jurídica de la ciudadanía. De todos modos, entendemos que -lamentablemente- el Pleno no permitió aclarar cuestiones clave sobre la tramitación, quedando muchas cuestiones planteadas sin respuesta, y al respecto exigimos el seguimiento estricto del procedimiento adecuado para evitar trámites inválidos. A salvo de la toma de vista de los expedientes, no advertimos la apariencia de buen proceso, mientras que insistimos en la presencia de todas las justificaciones precisas al respecto para que la MPP avance, las cuales ponemos a disposición de quién las precise, en particular los grupos municipales".