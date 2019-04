Miguel Herrero: "Es erróneo distinguir entre productos químicos y naturales"

"Resulta erróneo tratar de distinguir entre productos químicos y naturales, porque al fin y al cabo lo natural también es química". Lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Miguel Herrero, miembro del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, que inauguró el ciclo de conferencias "¿Qué sabemos de??", organizado en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Herrero, que tituló su charla "Los falsos mitos de la alimentación", fue presentado por Ángeles Gómez, delegada del CSIC en Asturias, que alabó el currículum del científico, al que escuchó un nutrido público que llenó el Club.

Miguel Herrero rompió estereotipos sobre muchas de las ideas actuales sobre alimentación saludable. Uno de ellos fue el de la idoneidad de cambiar el azúcar por otro tipo de edulcorantes. "El cerebro se va acostumbrando a un nivel de dulzor determinado, así que tan malo es tomar mucha azúcar como un exceso de edulcorantes sintéticos", señaló. También advirtió que si bien los azúcares son imprescindibles para el cuerpo, una sobredosis nunca es beneficiosa. "Una palmera de las que se venden en los supermercados puede tener el equivalente a treinta terrones; es importante tenerlo en cuenta". Las dietas sin gluten también fueron objeto de análisis por parte del investigador, que no consideró justificado aplicarlas si no existe una intolerancia a ese componente presente en los cereales. Lo mismo dijo de la lactosa, que provoca intolerancia y no alergia. "Las reacciones alérgicas se dan a las proteínas de la leche, pero nunca a la lactosa", matizó.

Herrero se refirió a los presuntos beneficios del consumo de vino y cerveza, y argumentó que ambas bebidas contienen alcohol. Tampoco consideró que la margarina sea más saludable que la mantequilla ni que estén justificadas las reticencias sobre el aceite de palma, que sobre todo se utiliza para hacer biocombustible.

"No tener o tener que preocuparnos por obtener comida nos lleva a centrar la atención en otras cuestiones como la relación entre alimentos y salud", concluyó.