David Alvargonzález: "Seguimos usando muchas ideas de Aristóteles"

El filósofo David Alvargonzález dio ayer una ponencia en la Escuela de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno sobre "Modos y dimensiones de la idea de ser", en la que habló sobre la vigencia de la Metafísica de Aristóteles. El ponente subrayó que la lectura que se hace hoy de las ideas del pensador es muy distinta de la que se hizo en su día, si bien sostuvo que su legado sigue siendo fundamental.

"Seguimos usando muchas ideas de Aristóteles; otra cosa es que las usemos mejor o peor", sostuvo. Las categorías aristotélicas se ven ahora con el lógico poso del avance del pensamiento y la ciencia, pero sigue dándose la discusión entre esencia y accidente, entre materia y forma, entre acto y potencia o entre necesidad y posibilidad.

Entre otras cosas, no podemos tener hoy la idea del ser que tenía Aristóteles porque este filósofo tenía que meter en su idea a Dios o a los astros que eran incorruptibles y perfectos, y el cambio respecto a estos asuntos afecta a la idea del ser que podemos construir hoy.

Para Alvargonzález, no vale la definición de la Real Academia Española de los términos filosóficos. Se trata de una definición más léxica, útil muchas veces pero no suficiente en el contexto filosófico, y aunque hayan pasado varios miles de años, las ideas aristotélicas "no son arqueología sino algo sobre lo que todavía se discute".

Aristóteles sigue siendo una referencia." Él inventó la ontología, la metafísica, fue el primero que hizo un trabajo sistemático sobre el ser y sobre ideas que definió de forma muy precisa; nosotros seguimos intentando definirlas", señaló Alvargonzález.

Aristóteles es aún una referencia muy importante y tiene mucho interés también para los profesores de instituto.