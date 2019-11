Vecinos de Villafría denuncian el cierre del acceso al centro urbano

Los vecinos de Villafría, unos trescientos, se encontraron ayer con que se habían quedado sin el paso que habitualmente utilizaban para acceder al centro de la ciudad.

Se trata, según explican, de una servidumbre de paso que conecta las calles Isidoro Chamorro Pérez y Luis Álvarez Fueyo con Melchor García San Pedro, desde donde se llega a la zona de los Dominicos y de ahí al casco histórico y al centro de la ciudad.

"Cuando compré el piso hace varios años me dirigí al Ayuntamiento para informarme de este paso y me aseguraron que al tratarse de una servidumbre de paso no se iba a cerrar nunca", explicaba ayer una vecina de la zona que se había topado de frente con el cierre. "Por ahí pasamos para hacer la compra, llevar los niños al colegio y para muchísimas cosas", insistió la vecina.

Ayer por la mañana, unas vallas metálicas impedían el paso por un camino que lleva siendo utilizado desde hace años por los vecinos. Ante esta situación, los vecinos se pusieron de inmediato en contacto con la Policía Local y los responsables municipales.

El cierre del paso peatonal, que conecta con un paseo de apenas cien metros el barrio de Villafría con el centro de la ciudad, obliga ahora a los vecinos a realizar un trayecto de casi un kilómetro, según calculan algunos de ellos. El trayecto en coche ya les obliga a salir por la parte alta del barrio para acceder a la subida de San Esteban de las Cruces y bajar hacia la rotonda de San Lázaro.

Los vecinos recordaron ayer que llevan años reclamando un paso de peatones en la Ronda Sur que facilite el acceso desde su barrio hasta la zona centro de la ciudad.