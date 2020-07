Oviedo se compromete a pagar en 10 días las ayudas de las fiestas de barrio de 2019

La concejal delegada del área de Festejos, la popular Covadonga Díaz, asegura que el Ayuntamiento pagará en menos de diez días las subvenciones concedidas por el Consistorio a las entidades que organizaron las fiestas en los pueblos y barrios de Oviedo el año pasado, un dinero que ya debería de haberse cobrado hace ya seis meses, según algunas de las asociaciones, y que mantiene endeudados a esos colectivos con los proveedores.

Covadonga Díaz asegura que la demora se debe a un escollo burocrático. Según explica, dentro de la lista de demandantes de la subvención correspondiente a Festejos hay dos asociaciones que ya han recibido una ayuda municipal en 2019 por parte del área de Participación Ciudadana y que eso mantiene paralizado el proceso. "No es una cosa nuestra, lo marcan así desde Intervención. Tengo un correo que dice que para conceder la subvención de Festejos es preciso el informe de Participación Ciudadana y su remisión a Fiscalización para considerar justificadas las subvenciones y poder concederles la de Festejos", señala Díaz. "La Administración es así. Si no se justifica como es debido la otra subvención yo no puedo darles la de Festejos porque tendrían una deuda con el Ayuntamiento y no sería legal", dice la concejala. "No obstante, espero que en diez días o menos se solucione todo esto", añade.

Pero los organizadores de las fiestas dicen que no pueden pagar justos por pecadores y que el Ayuntamiento no puede medir a todas las asociaciones por el mismo rasero habiendo sólo dos implicadas en ese enredo burocrático. "Lo que tendrían que hacer es pagar al resto y arreglar lo que tengan que hacer con esas dos entidades", señala Jacobo Campa, uno de los portavoces de la plataforma Oviedo sin fiestas, que representa a 25 entidades organizadoras de este tipo de eventos y que lleva tiempo reclamando el dinero de las subvenciones. "Hay gente que está con el agua al cuello porque con ese dinero se paga a los proveedores, que también lo están pasando mal y llevan sin cobrar desde hace muchos meses", señala Campa. "Suelen tocar unos 3.000 euros por asociación, pero para este tipo de entidades ese dinero es muy necesario", añade.

Jacobo Campa también tiene otra crítica para el Ayuntamiento. "Nos obligaron a presentar una facturas que aún no pagamos a los proveedores para justificar la subvención, algo que todavía no sabemos si es legal", dice el portavoz de Oviedo sin Fiestas.

Los responsables de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (Favo) también emitieron esta misma semana un comunicado reclamándole al Ayuntamiento que pague las ayudas correspondientes al año 2019 y argumentando que "no es legal" dejar a unos sin subvenciones por el problema burocrático que existe con dos de las entidades.