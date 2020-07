Los parques son el lugar con más incidencias por el mal uso de las mascarillas

Parques infantiles y el Oviedo Antiguo. Estos son los dos lugares donde la Policía Local de Oviedo está encontrando "mayores incidencias " en el mal uso de las mascarillas, según declaró ayer el jefe del cuerpo ovetense, Francisco Goilón, en el acto de clausura de la exposición "En tiempo de coronavirus, una mirada a la vocación de servicios", donde se reconoció la labor prestada de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el confinamiento.

Según destacó el jefe de la Policía Local, en los parques infantiles no encuentran incumplimientos como tal sino que la gente no lleva la mascarilla "bien puesta". El agente no sabe el motivo exacto y duda entre que se deba a que al ser un espacio infantil hay mayor relajación o porque los adultos están jugando con los niños y no se preocupan tanto por la seguridad.

Por otro lado, las autoridades locales también manifiestan una mayor preocupación por los locales de ocio nocturno del Oviedo Antiguo. El jefe de la Policía Local advirtió de que en los grupos de jóvenes existe un riesgo de contagio incipiente debido al tipo de actividad que realizan, ya que son los que frecuentan estos establecimientos y las calles contiguas a los mismos. Un testimonio en el que también abundo la Delegada del Gobierno, Delia Losa.

Como destacó Goilon, la labor de la policía está siendo "dura e intensa". Fue un "trabajo incansable" durante el confinamiento, y también lo está siendo después. Desde el martes 14 en que se decretó el uso obligatorio de la mascarilla hasta dos días después, las autoridades locales realizaron más de 300 avisos "pedagógicos". Las multas comenzaron el pasado fin de semana, con 61 denuncias por no llevar mascarilla puesta entre el viernes y el lunes pasado. El día con más ajetreado fue el domingo, con 31. Además, solo en la madrugada del pasado viernes las autoridades locales realizaron un total de 28 intervenciones con dos detenidos, y hubo denuncias por no usar mascarillas, por atentar contra la convivencia y por exceso de ruido. También tuvieron que intervenir en dos fiestas privadas y un "botellón".