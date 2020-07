"Cerré el bar en cuanto me notificaron el positivo", dice el dueño de la cervecería del brote de La Corredoria

"Me notificaron el positivo a las once de la mañana e inmediatamente ordené cerrar el bar". Son las palabras de Iván Suárez Fernández, dueño de la cervecería Urban's de La Corredoria en la que la consejería de Salud advierte de la existencia de un brote de coronavirus con al menos tres positivos ya confirmados.

La versión del dueño del establecimiento choca con la del Principado, pues asegura que hasta al menos hasta hoy él es el único integrante de la plantilla en dar positivo. "Tengo cinco trabajadores que se harán los PCR entre hoy y mañana, por lo que todavía no han podido dar positivo", sostiene.

Suárez dice que comenzó a sentirse mal el pasado jueves. "Tenía unas décimas y decidí solicitar la prueba", relata. Finalmente, fue sometido a un PCR ayer y esta misma mañana le comunicaron el resultado. "No tengo ni idea de donde lo pude coger, pero por el bar pasa muchísima gente a diario", señala el hostelero, quien dice haber ordenado el cierre del negocio a pesar de que no es obligatorio. "Me dijeron que sacando los positivos del local y desinfectándolo podíamos seguir abiertos", añade.

El empresario no descarta que algún otro vecino haya dado positivo tras pasar por el local. "No sé de más positivos, pero quién sabe si alguno pasó ya por el centro de salud y fue sometido a la prueba", indica.

Para tratar de calmar los ánimos, el dueño del bar lanzó un comunicado en las redes sociales del mismo haciendo un llamamiento a la gente a cumplir las normas sanitarias. "Si no colaboramos todos las medidas no valen para nada", indica el hostelero.