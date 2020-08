Salud aprueba la celebración del Festival de Música indie de La Vega tras recibir un nuevo protocolo de seguridad

La Consejería de Salud ha dado esta mañana el visto bueno al nuevo protocolo de seguridad del Festival de Música "Vetusta Suena" (Vesu) que ayer envió la Fundación Municipal de Cultura (FMC). Así, ya no hay ningún impedimento para celebrar el evento en la Fábrica de Armas de La Vega el 21, 22 y 23 de agosto.

El Principado, a través de la Consejería, había emitido el lunes una resolución autonómica prohibiendo la celebración del festival al considerar que no cumplía las condiciones de seguridad necesarias en tiempos de pandemia. El director regional de Salud Pública, Rafael Cofiño, apreciaba tres fallos o puntos que no estaban matizados: la eliminación de descansos entre conciertos, la prohibición expresa a la venta y consumo de alcohol en el recinto y la forma de acceso a las instalaciones.

El protocolo corregido precisa que no habrá descansos entre cada actuación salvo las pausas mínimas imprescindibles para cambiar de instrumentos o abandonar y entrar en el escenario. La razón de esta medida es evitar que el público deambule por el recinto y haya aglomeraciones. En cualquier caso, se advertirá por megafonía a los espectadores que está prohibido volver a entrar en la instalación en caso de abandonarla. Habrá un total de ocho conciertos a lo largo del festival, que arrancará el viernes 21 de agosto con los conciertos de "Antifan" y "El Columpio Asesino" para la tarde-noche en la Nave de Sánchez del Río. El sábado 22 actuarán cuatro grupos, dos de ellos, "Confeti" y Xoel López, lo harán en sesión vermú en la plaza de la Escuela de Aprendices y el resto, "First Breath After Coma" y "Rufus T. Firefly", en horario vespertino. El festival se despedirá el domingo 23 a mediodía con las bandas "Colectivo da Silva" y "La Bien Querida" en el escenario de la nave de Sánchez del Río.

El concejal de Cultura, José Luis Costillas, había comentado en varias ocasiones que estaba prohibida la venta de alcohol en La Vega, pero la Consejería de Salud exigía que se matizara que tampoco podrá consumirse alcohol en el festival. Es decir, nadie podrá introducir bebidas alcohólicas en La Vega. Esta medida se anunciará y publicitará convenientemente.

El Festival Vesu es gratuito, pero el público deberá reservar su entrada previamente por internet. Además, el aforo se limitará a 300 personas y la organización establecerá un orden de entrada escalonado dividiendo al público en dos grupos de 150 personas que entrarán a La Vega por separado. Primero un grupo y quince minutos después, el otro. Los espectadores deberán mostrar la entrada y el DNI en la puerta.