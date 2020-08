Las entradas para el festival de La Vega, disponibles este lunes

Las entradas gratuitas para el festival de música indie que se celebrará en la antigua Fábrica de Armas de La Vega los próximos días 21, 22 y 23 estarán disponibles a partir del lunes, a las 12.00 horas, en la página web del Ayuntamiento (www.oviedo.es). Los interesados podrán retirar un máximo de dos invitaciones, indicando los datos de los asistentes (nombre y apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico y código postal) a modo de registro a disposición de las autoridades sanitarias en caso de necesidad.

Además, será posible reservar entrada hasta dos horas antes del inicio de cada actividad (a no ser que estén agotadas) y será obligatorio mostrar el tique y el DNI a la organización para acceder al recinto. La Fundación Municipal de Cultura (FMC) recomienda acudir con antelación suficiente para evitar aglomeraciones, pese a que el público será guiado por las instalaciones, y advierte del uso obligatorio de mascarilla, de la obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad en todo momento y de la prohibición de consumir alcohol. Tampoco está permitido permanecer de pie en cuanto comience el espectáculo, ni manipular las sillas o cambiarlas de sitio.

Por otra parte, el concejal socialista Diego Valiño acusó ayer a la concejala de Festejos, Covadonga Díaz (PP), de tener una "visión mercantilista" de los conciertos de San Mateo al sopesar la anulación de las actuaciones en caso de que el Principado obligue a reducir drásticamente el aforo en el Auditorio, por debajo de las 700 personas. "Es inaudito que el bipartito condicione las fiestas de San Mateo a que no supongan un coste económico. Jamás unas fiestas se han hecho con afán de recaudar o de obtener dinero para las arcas municipales. Creo que el afán del PP y de Ciudadanos por equiparar al Ayuntamiento con un consejo de administración está alcanzando cotas insoportables", denuncia Valiño.

La Consejería de Salud rechazó el borrador municipal que fijaba el límite de aforo en 800 personas (la sala principal del Auditorio tiene capacidad para 1.505), dejando una silla vacía por cada dos. En su lugar, las autoridades sanitarias regionales exigieron mayor distancia social y, por tanto, aún más reducción de aforo.

Para el edil socialista, la obligación de Festejos es promover unas fiestas abiertas que permitan el acceso de la ciudadanía a la programación a pesar de la situación de crisis. Por eso, el PSOE propone un San Mateo con eventos de menor tamaño y actuaciones en los barrios. "Que no sea rentable económicamente no es un motivo para que no se haga. El Ayuntamiento no está para hacer negocio", insiste Valiño.