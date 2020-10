Ribera de Arriba no se para con la pandemia. El equipo municipal trabaja de forma imparable para ofrecer numerosas alternativas a los ciudadanos, de manera dinámica e innovadora, de acuerdo con las tendencias de futuro. Fiel a ese dinamismo, el Ayuntamiento de Ribera de Arriba intenta ser eficiente y eficaz, moderno, cercano al ciudadano, una administración del siglo XXI en momentos muy delicados. “Nos parece importante este año presentar la actividad municipal, desde Alcaldía hasta las distintas concejalías, de manera específica”, asegura Eulalia María Vázquez Fernández, concejala responsable del Área de Servicios Sociales, Nuevas Tecnologías y Dirección y Gestión del Centro de Interpretación del Hórreo.

Servicios Sociales. En la lucha contra el covid-19 las medidas de protección son la mejor estrategia para superar esta situación, siempre que sean reforzadas por una buena política social garantista de los derechos sociales. La idea de esta concejalía es “no dejar a ningún vecino atrás” respondiendo a las necesidades y dando soluciones a los problemas de exclusión social. También continúa la política de ayudas de emergencia, incluyendo colaboraciones privadas como las cajas de alimentos donadas por EDP España para los más desfavorecidos. Se recupera la normalidad en el servicio de ayuda a domicilio siempre siguiendo las pautas establecidas por la Consejería de Salud. Próximamente se abrirá el plazo de las ayudas de pobreza energética y pobreza infantil. Entre otras iniciativas se pondrá en marcha un programa de acompañamiento escolar.

Una acción que ha tenido una excelente acogida fue el reparto de manera totalmente gratuita de un kit sanitario para hacer más segura la vuelta al cole de los niños y niñas empadronados en el municipio de Ribera de Arriba.

Telecentro. Desde el Centro de Desarrollo Tecnológico Local se facilitó la comunicación online entre ciudadano y administración para todas las gestiones y trámites a los que la situación covid nos ha abocado con un acompañamiento técnico. También están abiertas las inscripciones para nuevos talleres online y el telecentro sigue a disposición de todos los usuarios, con cita previa.

Centro de Interpretación del hórreo. El año 2020 está siendo un año especial en muchos aspectos: no hay conversación ni día que la pandemia no esté presente pero, también es cierto, que muchos tenían ganas de volver a disfrutar, de visitar, de conocer y, cómo no, de hacerlo pero con la mayor seguridad. Por eso la reapertura del Centro de Interpretación del Hórreo en Bueño se hizo con todas las garantías que los protocolos y las normas exigían: la certificación “Responsible Tourism” acreditó que el establecimiento seguía la guía de medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS -CoV-2 publicada por la Secretaría de Estado de Turismo.

Como novedad merece la pena destacar que la inauguración de las visitas a la magnífica panera de estilo Carreño (fechada en 1856) que pocos meses atrás se había instalado en el recinto permite explicar al detalle algunos aspectos decorativos (talla, pintura, iconografía) que complementan a la perfección la visita al interior.

Pero eso no es todo, antes de fin de año se implementará un nuevo proyecto por importe de casi 80.000€euros financiado por fondos europeos de la iniciativa LEADER, para hacer además de la experiencia física una experiencia sensorial inolvidable.

Turismo cultural marca Asturias, con seguridad. Ribera de Arriba es, desde su ubicación en el corazón del Principado, una puerta a la memoria, a la tradición y a los hórreos que en el núcleo de Bueño acompañan y siempre sorprenden a los visitantes.