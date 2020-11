Los profesionales del centro de salud de La Corredoria no dan abasto y necesitan la incorporación de más médicos para hacer frente a las necesidades del barrio más poblado de Oviedo. Al menos eso es lo que denuncian los médicos, que ponen como ejemplo de saturación el caso del área de pediatría. “Hay tres personas para atender a los 3.500 niños que están adscritos a este centro de salud. Es más, la semana pasada se quedó de baja una de las doctoras y las otras dos tuvieron que asumir toda esa carga en una época tan complicada como la que se está viviendo por culpa del coronavirus”, explican fuentes de la plantilla. “Así no se puede estar porque estamos hablando de la salud de los niños”, añaden.

Las mismas fuentes explican que hasta hace poco había un cuarto pediatra a media jornada que servía para aliviar la carga, pero ahora esa persona ejerce a tiempo completo en el centro de salud de Ciudad Naranco, otro barrio en el que los usuarios se quejaron por la escasez de profesionales especializados en medicina infantil. “Pero lo malo es que la saturación no está sólo en pediatría. Los médicos de familia tampoco dan abasto para atender a todos los pacientes”, explica otro miembro de la plantilla del centro, que ya ha protagonizado varias protestas frente al ambulatorio para exigir la incorporación de nuevos profesionales. El Principado destinó hace poco un médico nuevo a La Corredoria, pero los veteranos afirman que a cambio de ese apoyo se perdieron otros dos. “Vino uno nuevo y había once médicos de familia, pero dos se marcharon por el concurso de traslados y en resumidas cuentas tenemos uno menos que antes”.

Los sanitarios que integran la plantilla del centro de salud de La Corredoria, médicos y enfermeros, atienden al día a una media de mil pacientes entre consultas presenciales y telefónicas. “Hay jornadas en las que alguno de nosotros tiene que gestionar hasta sesenta consultas. Está muy claro que esta situación va en contra de la salud de los pacientes. La atención no puede ser buena de ninguna manera”, explicaba ya hace más de un mes Manuel González, que es el coordinador del área de enfermería en el centro de salud de La Corredoria. Ahora la situación ha empeorado. “Estamos haciendo horas extra todos los días porque si no es imposible asumir todo el trabajo que tenemos. En este ambulatorio, al igual que en otros muchos, hay compañeros con cuadros de estrés importantes y médicos que están cogiendo la jubilación anticipada porque no pueden con todo esto. Necesitamos plantilla para atender a la gente”, dicen los trabajadores.