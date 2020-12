Educación pide al Ayuntamiento una nueva parcela para el colegio de Latores

Fuentes de la consejería insisten en que la parcela de Montecerrao se ha descartado por cuestiones específicamente técnicas. Los requisitos básicos para la selección del terreno incluían que se localizase en suelo urbano calificado para equipamiento, con una superficie mínima de 12.000 metros cuadrados (el tamaño ideal será de unos 16.000) y una capacidad de edificación no inferior a 7.000 metros cuadrados, y que tuviese una orografía “sensiblemente llana” para ejecutar “una edificación plenamente accesible”. Además, se pedía una buena accesibilidad peatonal y rodada, y una buena comunicación con el resto de la ciudad.

La parcela de Montecerrao cumplía buena parte de esos requisitos, pero no el de la orografía, a juicio de los técnicos del Principado: tras analizar el terreno, el Servicio de Infraestructuras determinó que las “fuertes pendientes”, unidas al camino que cruza el solar, se convertían en una barrera “difícilmente salvable” para edificar el nuevo colegio de educación especial.

Este dictamen no ha variado, y el Principado insiste en que esa parcela, pese a que satisface a la comunidad educativa, no es apta. Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo llegó a plantear la opción de ceder otras dos parcelas en Montecerrao, aunque de inferiores dimensiones y separadas por la calle Riosa, lo que imposibilita su unión. Fuentes de la consejería precisan, no obstante, que si bien se habló de otras posibles ubicaciones, no se llegó a formalizar una propuesta por parte del Ayuntamiento.

José Luis Costillas: "Todos estamos de acuerdo en que Oviedo necesita un nuevo colegio de educación especial, ya que el existente se ha quedado pequeño, y desde luego no daremos la espalda a la comunidad educativa”

Por parte municipal, el concejal de Educación, José Luis Costillas, insiste en que “todos estamos de acuerdo en que Oviedo necesita un nuevo colegio de educación especial, ya que el existente se ha quedado pequeño y con unas instalaciones que no responden a lo que necesita este alumnado”. En relación a la ubicación, Costillas señala que la intención del consistorio es encontrar “la parcela más adecuada para este equipamiento”, ya sea el terreno de Montecerrao “u otro que encaje a todas las partes implicadas”, algo que se tendrá que consensuar en esa futura reunión con los representantes de la Consejería de Educación. “Desde luego no daremos la espalda a la comunidad educativa”, concluye Costillas.