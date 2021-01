Ordenar, recopilar y hacer más accesible una amalgama de pensamientos, reflexiones e investigaciones trasladadas al público durante los dos últimos años. Con ese objetivo acaba de publicar Manuel Gutiérrez Claverol “Miscelánea divulgativa”, su tercer libro recopilatorio de artículos publicados en LA NUEVA ESPAÑA, a los que suma textos incluidos en el anuario de la Sociedad Protectora de la Balesquida o los porfolios festivos de Boal, Colloto y Vegadeo.

El popular geólogo ovetense añade esta obra a “Recortes de prensa” y “Teselas sobre papel”, otros dos libros que recogen sus textos publicados en este diario, que vieron la luz en 2013 y 2018, respectivamente. En esta ocasión, el autor hace un guiño con el título a un reciente reconocimiento profesional. “Lo de miscelánea es porque hago una mezcla de temas y lo de divulgativa viene por el premio a la divulgación que me dio la Sociedad Geológica Asturiana”, explica.

En esta última compilación, el contenido abarca múltiples aspectos, con orientaciones tan diversas como historia, religión, geología, ecología o asuntos asturianos, para rematar con un conjunto de títulos dispersos reunidos en un cajón de sastre. “Alguno me llama polígrafo porque me gusta escribir de cualquier tema”, indica el investigador convertido en divulgador tras su jubilación como profesor universitario. “Desde que me retiré me dedico a pasar horas en los archivos recabando información para luego darla a conocer”, relata sobre el cambio de hábitos experimentado tras dejar atrás la actividad académica.

Preocupación sanitaria

El nuevo libro, que ya puede adquirirse en varias librerías de la ciudad, tiene 270 páginas y recoge medio centenar de textos. Claverol lamenta no poder presentarlo en sociedad debido a la situación sanitaria actual. “Viendo cómo está el panorama, da hasta miedo salir de casa”, apunta con tono pesimista sobre una pandemia que se presentó en su vida justo cuando ya estaba preparado para lanzar su vigésima segunda publicación. “Llevo tantos trabajos a las espaldas que hasta me cuesta acordarme de ellos”, explica este jubilado cargado de ganas de compartir con los demás el resultado de años y años de investigación y vivencias de todo tipo.