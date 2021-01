La concejalía de Festejos, dirigida por la concejala Covadonga Díaz, acaba de recibir un recurso de impugnación del fallo del último concurso de rock ciudad de Oviedo "Alejandro Espina", en el que resultó vencedor el grupo "Brea". La denuncia, remitida por registro al Ayuntamiento acusa a los ganadores de incumplir el punto 2 de las bases, en el que se exige a los concursantes no tener contrato discográfico. Según esta acusación, que ya había trascendido hace semanas a través de redes sociales, el grupo había anunciado meses atrás, antes de que se celebrar el concurso, que habían "fichado" por "La Casa del Misterio", sello discográfico del líder de "Ilegales" Jorge Martínez. "Brea" ha sostenido siempre que aquel anuncio no llegó a formalizarse nunca, y que ni hubo firma ni vinculación alguna con el sello discográfico.

La propia banda ya publicó a finales de diciembre en sus redes un comunicado aclarando aquellos comentarios sobre el contrato discográfico.

Comunicado de la banda: ¡Muy buenas! Vamos a ver, los que nos conocéis sabéis muy bien que lo último que querríamos... Posted by BREA - Página Oficial on Tuesday, December 22, 2020

La denuncia formulada ahora ante el Ayuntamiento pretende ir más allá y plantea más dudas sobre la forma en que se seleccionaron los grupos finalistas y sobre cómo el jurado emitió su veredicto, dando a entender que hubo coacciones o que algunos miembros del tribunal no estaban de acuerdo con las bases. A este respecto, uno de los integrantes de aquel jurado negó el espíritu de esas declaraciones y culpó al denunciante de actuar movido por la revancha, ya que, según esta información, detrás del recurso estaría el miembro de un grupo que no logró clasificarse para la final y no supo aceptar el resultado con deportividad.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, lamentó que el recurso interpuesto haya obligado a paralizar la entrega de los premios (en metálico) a los ganadores, por indicación de los servicios jurídicos municipales, y confió en que en el plazo de una semana se pueda resolver el recurso y continuar con la tramitación de los premios de este año.

No es la primera vez que la polémica acompaña al Oviedo Rock. El año pasado, los ganadores, "Gusano", recibieron críticas en redes sociales por parte de otras bandas rivales en forma de "posts" que el grupo, en un alarde de ironía, proyectó este año en la pantalla durante su actuación como ganadores de la anterior edición. Ganadores de otras ediciones criticaron también, en ediciones pasadas, la forma en que el Ayuntamiento había gestionado los premios que, inicialmente, implicaban ser contratados por el Ayuntamiento para actuar en la programación oficial del próximo año en San Mateo.