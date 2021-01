El PSOE ha denunciado esta mañana que "en diez días expira el contrato que soporta toda la informática municipal y el concurso del servicio no ha sido adjudicado. No existe la posibilidad de prorrogar el contrato, así que el futuro inmediato de un servicio crítico para el Ayuntamiento es una incógnita". “Resulta increíble que la incapacidad de gestión del PP y Ciudadanos coloque al borde del precipicio un servicio tan sensible como éste. Desde hace año y medio sabían que era necesario un nuevo concurso, tenían unos pliegos hechos, pero han sido incapaces de gestionar una solución”, subraya Wenceslao López.

"El pasado mes de octubre el Grupo Socialista alertó del retraso de la nueva licitación y el equipo de gobierno esquivó las preguntas sin explicar cuáles eran sus planes. Dos meses y medio más tarde la situación no ha variado. El contrato de servicios TIC incluye todo el soporte informático del Ayuntamiento: servidores, equipos, aplicaciones de gestión municipal y el mantenimiento de todos los trámites electrónicos que la ciudadanía realiza a través de la web municipal, entre otras cuestiones", añadió el portavoz

“La falta de servicios TIC supone la paralización administrativa del Ayuntamiento. No puede ser que el PP y Ciudadanos se refugien en el oscurantismo y el silencio para tapar sus vergüenzas y no den una explicación para saber qué salida buscar”, criticó López, quien recordó que también han tirado por tierra los derechos naturales de los trabajadores que desempeñan el servicio de informática, al no incluir en los nuevos pliegos la subrogación de los mismos, por lo que con más razón también ellos tienen derecho a estar informados para saber cuál va a ser su futuro. El anterior gobierno, liderado por Wenceslao López, dejó listas las bases de unos pliegos técnicos para el concurso elaborados por un equipo de expertos de la Universidad de Oviedo que hubieran permitido lanzar el concurso público a lo largo de 2019 y garantizar así un procedimiento abierto y una transición organizada y planificada en caso de que se diera un cambio de empresas. “La política de tierra quemada del bipartito les impide una vez más poner por delante los intereses de Oviedo y su Ayuntamiento en vez de sumirlo en caos absoluto. Han tenido año y medio para solucionar el problema y no han hecho nada, les puede mas su obsesión por enterrar el trabajo realizado por mi gobierno que el interés de Oviedo”, concluyó López.