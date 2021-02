Entre sus seguidores tiene a algunas de las grandes figuras de la lírica contemporánea, además de una multitud de críticos, aficionados, estudiosos, profesores y estudiantes de todo el mundo, y el tenor José Manuel Zapata le dedicó uno de los temas de su último concierto en Oviedo, la semana pasada. Detrás de “memeopera”, la cuenta de Instagram en clave de humor que siguen los profesionales y los amantes de la ópera, está Hugo Felgueres, un ovetense de 53 años, comercial de profesión y apasionado de la lírica, que lleva tres años surtiendo a las redes sociales de bromas y ocurrencias sobre las estrellas y los entresijos de ese mundo. En los meses de confinamiento, con los teatros cerrados y todo el mundo en casa, Felgueres y sus seguidores se volcaron en la cuenta, en la que compartían conocimientos, entrevistas, juegos y concursos.

Los primeros memes de Felgueres quedaron entre sus amigos y fueron ellos quienes lo animaron a compartirlos públicamente. El próximo 23 de abril hará tres años de la apertura de la cuenta “memeopera”, y desde entonces seis mil seguidores se han ido sumando a ella.

Hugo Felgueres nació cerca del Campoamor de Oviedo y, aunque nadie en su familia era aficionado a la música lírica, a él se le despertó la curiosidad por lo que se cocía dentro del teatro ovetense, uno de los más importantes del circuito nacional. Empezó a escuchar ópera, a asistir a las funciones, hablando con unos y con otros, aprendiendo y conociendo cada vez más, hasta llegar a ser un gran entendido y forjar estrechas relaciones con algunos de los artistas que admira.

Sus memes están protagonizados por personalidades como Anna Netrebko y Erwin Schrott (su marido), Elina Garanca, Ainhoa Arteta, Javier Camarena, Juan Diego Flórez, Lisette Oropesa y Piotr Beczała, y también por grandes entre los grandes, como la Callas, Pavarotti, Domingo y Kraus. Tanta repercusión están teniendo sus memes que Felgueres cuenta que, desde hace ya algún tiempo, hay artistas que están desean- do salir en ellos y le piden, de manera más o menos explícita, que les dedique alguno.

El efecto cómico lo logra Felgueres, unas veces, sacando de contexto una escena operística y reinterpretándola, y, otras, trasladando a la ópera una escena cotidiana. El senador estadounidense Bernie Sanders con sus manoplas, que se hizo viral en las redes hace unos días, ha protagonizado una de las últimas entregas de “memeopera”; Ainhoa Arteta, a su paso por el concurso de cocina “Masterchef”, sale en otra de las más recientes.

“Conozco a cantantes, ellos te van contando, y de ahí saco ideas para las viñetas. Hay personajes que me resultan más fáciles, porque suben fotos que se prestan más. Yo siempre intento mandarles los memes a ellos antes de subirlos, porque la cuenta está pensada como algo para divertir, no para molestar a nadie, y no es lo mismo el humor de un italiano que el de un español o un ruso”, comenta Hugo Felgueres. A estas alturas, su cuenta tiene seguidores en todos esos países y en algunos más.

Pocos artistas han dicho que no a salir en alguno de sus memes, y hasta ahora solo ha tenido que retirar un par de ellos. Todos los días sube alguno, uno como mínimo, y a veces también comparte alguno más en las stories. Se le ocurren al vuelo, va apuntando las ideas y, cuando consigue casar el texto y la imagen, los edita, una operación que le lleva poco tiempo.

En México se ha hecho popular de la mano de Camarena y del director Iván López Reynoso, que han aparecido en su cuenta. Con el último mantiene una sección periódica, que han titulado “Perchè lo vò sapere”, en la que explican conceptos técnicos y algo del argot operístico.

En los meses de enclaustramiento por la epidemia de coronavirus empezó a hacer una serie de conversaciones en directo, emitidas a través de las stories de Instagram. La primera entrega se llamó “Trece más uno” y esta segunda, más espaciada, “Trece más dos”. Dentro de ella, probablemente la semana que viene, Felgueres tiene previsto charlar con el tenor uruguayo Edgardo Rocha. Adelanta que pronto habrá un encuentro con Zapata, que hoy presenta de manera digital en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA su libro “Música para la vida”, del que Felgueres sorteará un ejemplar en su cuenta. Hace unos días conversó en directo con la cantante catalana Sara Blanch, y meses atrás lo hizo con el escenógrafo Emilio Sagi y con el compositor Gabriel Ordás, ambos ovetenses, como él.

Con el tiempo, “memeopera” ha ido diversificando contenidos y enriqueciéndose. Ha habido juegos y sorteos, y alguno ha tenido como premio un cachopo asturiano.

La vanidad de los tenores o la rivalidad entre mezzos y sopranos son tópicos que corren en el mundillo, a los que ha dedicado algunos de sus montajes más celebrados. “El que más likes tuvo, más de mil, es uno en el que salen dos niñas, una con una muñeca y otra más pequeña llorando, y en medio, el papel de Carmen, que es para mezzo, no para soprano”, cuenta Hugo Felgueres. Es porque las sopranos, explica, tienen fama de querer cantarlo todo.

La finalidad de “memeopera”, según su creador, es “divertir y divulgar”. Además, en estos meses tan duros para el sector de la lírica, ha servido de aliento a muchos profesionales.