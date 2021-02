El Ayuntamiento de Oviedo no puede asumir la responsabilidad civil en los soportales, que están considerados espacios privados de uso público y actualmente son responsabilidad de los vecinos que viven en los edificios con este tipo de estructuras, al igual que ocurre con buena parte de los pasadizos o patios interiores. Las asociaciones de vecinos quieren que el Ayuntamiento modifique esa normativa y que las comunidades no tengan que hacer frente así a reclamaciones judiciales por las caídas y otros contratiempos que se producen bajo sus casas.

Pero, según el Consistorio, no puede ser. “Las divisiones horizontales de las propiedades privadas impiden tal cosa. El Ayuntamiento no puede ser responsable de lo que pasa en una propiedad privada, igual que tampoco puede tomar decisiones sobre las mismas. No es un planteamiento político, es cumplir lo que diga el planeamiento y la ley de propiedad horizontal”, dice el vicealcalde Nacho Cuesta (Ciudadanos).

Los problemas por la responsabilidad civil en los soportales se repiten en Oviedo. Hace unos años una mujer le reclamó judicialmente a una comunidad de vecinos de La Florida una pensión vitalicia tras haberse roto un tobillo en el soportal que hay bajo su edificio.