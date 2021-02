El Alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, exigirá a lo largo del día de hoy el fin del cierre perimetral de la capital asturiana y la apertura del interior de los establecimientos hosteleros. Así lo anunció esta mañana el teniente de alcalde del consistorio ovetense, Mario Arias, después de arremeter contra la decisión del Principado de permitir la apertura de Siero tan solo unos días después de prorrogar las restricciones , a pesar de que sus datos epidemiológicos son similares a los de la ciudad.

Arias calificó de "sorpresa" que tras conocer el pasado lunes junto al Alcalde de Siero que ambos concejos seguirían cerrados durante quince días, la consejería de Salud opte ahora por levantar la mano solo con el concejo sierense. "Pedimos coherencia y que se apliquen para salir del máximo grado de restricciones las mismas medidas que para entrar", insto el representante municipal.

El edil advierte que "hay miles de ovetenses y asturianos pasándolo mal para llegar a fin de mes" y por ello pidió el alivio inminente de las restricciones "atendiendo a datos objetivos y no arbitrarios" por parte de la administración regional. ·"Tenemos que exigir que haya un mismo trato a todos los municipios. Que se permita de forma inmediata la apertura de la hostelería en interior y que se ponga fin al cierre perimetral de manera inmediata. Está afectando gravemente y siendo un duro golpe hostelería, comercio y tejido económico", anuncio Arias, asegurando que esas peticiones serán trasladadas hoy mismo a Barbón a través del Alcalde.

Cansado del cerco

El vicepresidente del Principado ha negado esta mañana que haya habido "criterios subjetivos" para mantener el cierre perimetral de Oviedo. "Ya estoy cansado del cerco de Oviedo", ha manifestado Juan Cofiño, quien ha rechazado que el mantenimiento del cierre perimetral de la capital sea para evitar un supuesto efecto llamada por el Carnaval, que tendría lugar este fin de semana y ha anunciado que "no habrá actos presenciales el 8-M", con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer dentro de dos semanas.

"El Gobierno mantiene las mejores relaciones con el Alcalde y los concejales de Oviedo, que se han hecho eco de ello. Muchos miembros del Gobierno nos hemos criado o estudiado en esta ciudad. Yo tengo un cariño especial a Oviedo", ha afirmado Cofiño para subrayar que "no hay ningún fundamento" en una supuesta doble vara de medir por parte del Principado para aplicar restricciones en la capital mientras se levantan en otros puntos de Asturias. "Cero subjetividad", ha precisado el Vicepresidente que, no obstante, ha reconocido que "ayer hemos dictado instrucciones para establecer los parámetros, con toda transparencia, de cómo se sale de la situación de máximo riesgo. Se trata de criterios objetivos, claros y transparente", ha sostenido Cofiño, quien manifestó su "discrepancia" con las manifestaciones de la Cámara de Comercio de Oviedo acerca de la discrecionalidad en las medidas.

El vicepresidente del Principado también confirmó que dentro de dos semanas "no habrá actos presenciales" con motivo del 8-M porque "antes está la protección de la salud, todo lo demás es complementario". Cofiño indicó que el Día Internacional de la Mujer "está muy cerca y no tenemos una situación epidemiológica que permita afrontarlo sin restricciones". Y rechazó que se haya postergado el levantamiento de las restricciones para evitar un supuesto efecto llamada por el carnaval, que sería este fin de semana en la capital. "Oviedo no es el único sitio donde hay carnaval o otro tipo de efemérides", declaró el Vicepresidente. Cofiño también descartó que el recurso a los jueces anunciado por Otea vaya a influir en la toma de medidas por parte del Principado. "Otea está en su perfecto derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales para hacer valer sus pretensiones. No tenemos nada que decir pero no va a condicionar en absoluta las decisiones de la consejería de Salud", aseguró el Vicepresidente tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy.